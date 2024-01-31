Умер бывший участник группы «Машина времени» Юрий Ильченко

Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в Telegram. Причину смерти артиста он не назвал.

Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, еще в детстве вместе с родителями переехал в Ленинград. В 18 лет он вошел в состав группы «Мифы» клавишником. В 1976–1977 годах выступал с легендарной рок-группой «Машина времени».

Кроме того, Ильченко был участником таких коллективов как «Земляне» и «Интеграл». После этого он был идеологом и лидером коллектива, который так и назывался – «Ильченко». С ним Юрий выступал по разным клубам России.

Ильченко также занимался литературой и написал несколько произведений, правда, выпускал их под псевдонимом Седов Б.К.