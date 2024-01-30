Зоопарк предлагает отомстить за разбитое сердце очень оригинальным способом

Приближается День святого Валентина. Для большинства из нас это время, чтобы продемонстрировать свои нежные чувства к близким. Но есть и те, кто ждет праздник всех влюбленных, чтобы оригинально отомстить за разбитое сердце. Именно такую возможность предоставляет зоопарк Брукфилд в Чикаго, что в США.

Зверинец объявил благотворительную акцию, в рамках которой каждый желающий может назвать таракана в честь особого (или не очень) человека в его жизни.

За пожертвование в 15 долларов в поддержку заведения участники получат сертификат с выбранным именем, который можно подарить или повесить в рамочке на стену.

На сайте зоопарка сообщается, что список предложенных имен также будет размещен на специальном стенде возле вольера с тараканами.

«Мы опубликуем только имена, без фамилий. В День святого Валентина, 14 февраля, стенд представим публике, а фото выложим в соцсетях», - отмечается в официальном заявлении.

Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить специальную форму, выбрав кому именно посвящается новое имя: бывшему любимому/любимой или просто другу.

Также в сертификате, который вместе с квитанцией о пожертвовании потом перешлют участникам акции по почте, можно вписать любые дополнительные пожелания.

«Эта акция - прекрасная возможность отомстить без боли или разочарования. Ведь тараканы живут до 5 лет, следовательно, воспоминание об этом особенном человеке останется с вами надолго! К тому же ваши средства пойдут на уход за животными», - пишут представители зоопарка Брукфилд.

💔 This Valentine's Day, you can support Brookfield Zoo with a tribute to some creepy critters! Name a Madagascar hissing cockroach after your ex for $15; your donation helps animal care and conservation. Order by February 5 at https://t.co/pa1dn8R755. #ValentinesDay pic.twitter.com/vXyy8IP5oI — Brookfield Zoo (@brookfield_zoo) January 26, 2024