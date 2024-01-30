НЕБЕСНАЯ КРИПТОВАЛЮТА ⟩ Пастор выманил у людей несколько миллионов, сказав, что это была идея Бога

Элай Регаладо и его жена Кейтлин находятся под следствием по обвинению в мошенничестве после того, как они якобы запустили и продавали бесполезную криптовалюту как высокодоходную инвестицию с низким уровнем риска, привязанную к средней стоимости ста крупнейших криптовалют. На самом деле INDXcoin была «неликвидной», по данным Отдела ценных бумаг Колорадо, и была доступна только через собственную криптобиржу Регаладо, называемую Kingdom Wealth Exchange, которую пастор закрыл в прошлом году, пишет Oddity Central.

Теперь Регаладо утверждает, что это было замыслом Бога, хотя и признает, что, возможно, «неправильно понял» его послание.

«Это было 20-21 октября в прошлом году, когда Господь принес мне эту криптовалюту», - сказал Элай Регаладо в видеообновлении для «инвесторов» INDXcoin. «Господь сказал: "Отнеси это Моему народу для передачи богатства, Я хочу, чтобы ты построил это." Мы поверили Богу на слово и продали криптовалюту, не имея четкого выхода». Эли и Кейтлин Регаладо обвиняются в рекламе INDXcoin с помощью презентаций в своей церкви и других церквях, которых он нашел через других пасторов, а также в получении 3,2 миллиона долларов от доверчивых инвесторов, которые считали, что это творение Бога.

Он сказал Отделу ценных бумаг, что он не имел опыта с криптовалютами, но для Господа это не имело значения.

Говоря о нарушении законов штата Колорадо о борьбе с мошенничеством, Эли Регаладо сказал своим последователям, что, возможно, он неправильно истолковал послание Бога, но чудо все еще возможно.

«Или я не услышал Бога, и каждый из вас, кто молился и приходил - тоже. Во-вторых, Бог еще не закончил этот проект», - сказал Регаладо. «Мы до сих пор верим в то, что Бог намерен совершить чудо. Бог собирается сотворить чудо в финансовом секторе».