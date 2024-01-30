Брак не продлился и дня: никто не ожидал такого кошмара

Лишь через несколько минут после того, как Джонни Дэвис сказала «да», она бежала за машиной скорой помощи, которая везла ее любимого Торазе в ближайшую больницу. Это произошло 19 июня в 2023 году, пишет The Sun.

Ее 48-летний жених потерял сознание, когда они делали фотографии возле церкви, в которой они только что поклялись любить, уважать и лелеять друг друга, пока смерть не разлучит их. Священные клятвы любви на всю жизнь длились всего один час.

«Торазе повернулся ко мне и продолжал повторять: "Я не могу дышать, мне так жарко, мне нужно немного воды"», - вспомнила 44-летняя Дэвис, мать двоих детей из Омахи, штат Небраска. «На нем был костюм, день был жаркий, и я подумала, что, возможно, у него паническая атака. Он продолжал извиняться и говорить, как сильно он любит меня. Я никогда не представляла, что будет дальше».

Через несколько секунд после того, как Торазе упал на землю, парамедики бросились ему на помощь. Ошеломленная Дэвис замерла.

«Это было так сюрреалистично», - сказала она. «Всего 10 минут назад мы прекратили произносить наши свадебные клятвы. Теперь моего мужа положили в машину скорой помощи и отвезли в больницу».

Оказавшись в отделении неотложной помощи, врачи потратили почти час, пытаясь реанимировать Торазе, у которого, как они обнаружили, произошла остановка сердца, вызванная попавшим в его сердце тромбом.

Врачам не удалось реанимировать жениха.