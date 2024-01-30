ФОТО ⟩ Фартовую ракетку Рафаэля Надаля продали за астрономическую сумму

Тогда, 17 лет назад, Надаль всего через несколько дней после 21-летия выиграл свой третий титул Открытого чемпионата Франции, одолев в финале швейцарца Роджера Федерера (6:3, 4:6, 6:3, 6:4).

$118,206: Price paid tonight at @PrestigeMem for Rafael Nadal’s 2007 French Open Final winning racket.



It’s the third most valuable tennis racket of all time behind Rafael Nadal's 2022 Australian Open racket ($139K) & Billie Jean King's “Battle of the Sexes” racket ($125K). pic.twitter.com/66YmPwQ1dQ — Darren Rovell (@darrenrovell) January 29, 2024

Кстати, фартовая ракетка испанца стала третьей по цене теннисной ракеткой в мире. Самая дорогая ракетка Надаля с Australian Open-2022 была продана на аукционе за 139 700 долларов, а за ракетку Билли Джин Кинг удалось выручить 125 000 долларов.

Напомним, что 22-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» и двукратный олимпийский чемпион Рафаэль Надаль, у которого осенью 2022-го родился первенец, долгое время не играл из-за травмы. В январе 2024-го 37-летний испанец вернулся на корт, но дошел только до четвертьфинала турнира в Брисбене. Новый выход на корт Надаля ожидается на состязаниях ATP 250 в Дохе, стартующих 19 февраля.