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ФОТО ⟩ Фартовую ракетку Рафаэля Надаля продали за астрономическую сумму

Limon.ee
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Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль. Фото: meunierd/Shutterstock

Теннисная ракетка легендарного испанца Рафаэля Надаля, в семье которого в прошлом году случилось горе, с финала «Ролан Гаррос»-2007 продана на онлайн-аукционе Prestige Memorabilia's The Tennis Auction за 118 206 долларов, пишет Fakty, ссылаясь на ESPN.

Тогда, 17 лет назад, Надаль всего через несколько дней после 21-летия выиграл свой третий титул Открытого чемпионата Франции, одолев в финале швейцарца Роджера Федерера (6:3, 4:6, 6:3, 6:4).

Кстати, фартовая ракетка испанца стала третьей по цене теннисной ракеткой в мире. Самая дорогая ракетка Надаля с Australian Open-2022 была продана на аукционе за 139 700 долларов, а за ракетку Билли Джин Кинг удалось выручить 125 000 долларов.

Напомним, что 22-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» и двукратный олимпийский чемпион Рафаэль Надаль, у которого осенью 2022-го родился первенец, долгое время не играл из-за травмы. В январе 2024-го 37-летний испанец вернулся на корт, но дошел только до четвертьфинала турнира в Брисбене. Новый выход на корт Надаля ожидается на состязаниях ATP 250 в Дохе, стартующих 19 февраля.

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