Стюардесса рассказала, где на самом деле сидят худшие пассажиры – это вовсе не первый класс

Многие бортпроводники не любят работать в секции премиум-эконом.

Опытная бортпроводница в своем блоге для Sun Online Travel объяснила, что на самом деле худшие пассажиры чаще всего встречаются в секции премиум-эконом.

«Я думаю, это потому, что люди, которые там сидят, ожидают большего, и, как правило, это то, что мы просто не можем предоставить. Они думают, что раз заплатили немного больше, то получат коктейли и богатое меню еды на выбор, но на самом деле они получают только быструю посадку и немного больше места для ног», - объяснила бортпроводница.

По ее словам, именно в этом отсеке ей пришлось столкнуться с наибольшим количеством истерик.

«Пассажиры эконом-класса знают, чего ожидать, как и те, кто путешествует в бизнес-классе или в первом-классе. Они понимают, что есть пределы тому, что можно и что нельзя предоставить. Но в премиум-эконом определенно самая высокая концентрация идиотов», - продолжила стюардесса.

Она полагает, что проблема в том, что такие пассажиры «слишком много внимания уделяют "премиальной" части и недостаточно "экономной"».

По ее словам, бывали случаи, что в классе премиум-эконом пассажиры спрашивали у нее, может ли она смешать им «Мохито» или принести меню.

«Это самолет, а не коктейль-бар или ресторан, и мы не повара, официанты или миксологи. Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности, а люди, похоже, постоянно этого не понимают», - добавила она.