Бортпроводники ненавидят работать в определенной секции на борту самолетов - и все не так очевидно, как многие могли бы подумать: это вовсе не переполненный эконом-класс и не мажорный первый класс, пишет Unian.
Стюардесса рассказала, где на самом деле сидят худшие пассажиры – это вовсе не первый класс
Многие бортпроводники не любят работать в секции премиум-эконом.
Опытная бортпроводница в своем блоге для Sun Online Travel объяснила, что на самом деле худшие пассажиры чаще всего встречаются в секции премиум-эконом.
«Я думаю, это потому, что люди, которые там сидят, ожидают большего, и, как правило, это то, что мы просто не можем предоставить. Они думают, что раз заплатили немного больше, то получат коктейли и богатое меню еды на выбор, но на самом деле они получают только быструю посадку и немного больше места для ног», - объяснила бортпроводница.
По ее словам, именно в этом отсеке ей пришлось столкнуться с наибольшим количеством истерик.
«Пассажиры эконом-класса знают, чего ожидать, как и те, кто путешествует в бизнес-классе или в первом-классе. Они понимают, что есть пределы тому, что можно и что нельзя предоставить. Но в премиум-эконом определенно самая высокая концентрация идиотов», - продолжила стюардесса.
Она полагает, что проблема в том, что такие пассажиры «слишком много внимания уделяют "премиальной" части и недостаточно "экономной"».
По ее словам, бывали случаи, что в классе премиум-эконом пассажиры спрашивали у нее, может ли она смешать им «Мохито» или принести меню.
«Это самолет, а не коктейль-бар или ресторан, и мы не повара, официанты или миксологи. Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности, а люди, похоже, постоянно этого не понимают», - добавила она.