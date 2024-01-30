Сегодня в центре Риги начался пожар. Над так называемым Кошкиным домом в Старой Риге на площади Ливу напротив Большой гильдии поднимается дым, на место происшествия прибыли пожарные.
Фото, видео ⟩ В центре Риги горит «Кошкин дом», в тушении задействовано около 30 пожарных
По словам очевидцев, из «Кошкиного дома» были эвакуированы сотрудники работающих там предприятий. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на улицу Мейстару поступил в 11:53.
Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что здание горит. Из-за распространения пламени и сложной планировки здания к тушению привлечены крупные силы - 30 пожарных с восемью автоцистернами и двумя автолестницами.
Движение пешеходов и транспортных средств вблизи места происшествия затруднено.