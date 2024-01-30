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Исповедь отца: «Тест ДНК показал, что сын – не мой ребенок, но я не могу никому об этом сказать»

, летний репортер
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Фото: Jacob Lund / Shutterstock

Быть отцом - замечательный подарок. Это опыт, который открывает двери к глубоким чувствам и создает прочную связь на всю жизнь. Но иногда жизненные повороты приводят нас к неожиданным открытиям, которые заставляют нас задуматься о том, что же на самом деле означает отцовство. Одна из таких историй рассказывает о тесте ДНК, который выявил удивительную правду...

30-летний мужчина, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о своей истории на форуме Reddit.

«Я встречаюсь со своей девушкой уже три года. Мы воспитываем двухлетнего сына. Для нее это были первые серьезные отношения за долгое время», - говорится в публикации.

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