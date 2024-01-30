В минувшие выходные Олег Гросс организовал для сотрудников своей компании гламурную вечеринку, которая, к сожалению, закончилась для одной из девушек ожогами. «Жаль, что такое произошло», – признаются в пиротехнической компании. Они добавили, что причиной стал брак в пиротехнике.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Для несовершеннолетней девушки корпоративная вечеринка компании Олега Гросся закончилась ожогами
В субботу состоялась зимняя корпоративная вечеринка OG Elektra, гости, собравшиеся в спортивном здании Раквере, наслаждались едой, напитками, а так же пели и танцевали. Их развлекали такие звезды как: Terminaator, nublu и Карл-Эрик Таукар.