ФОТО ⟩ Для несовершеннолетней девушки корпоративная вечеринка компании Олега Гросся закончилась ожогами

В минувшие выходные Олег Гросс организовал для сотрудников своей компании гламурную вечеринку, которая, к сожалению, закончилась для одной из девушек ожогами. «Жаль, что такое произошло», – признаются в пиротехнической компании. Они добавили, что причиной стал брак в пиротехнике.