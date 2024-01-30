«Бесплатная поездка в школу», - говорит в видео блогер Андрей Зевакин, в котором он и Робин Валтинг подбирают ученика, ожидающего автобус, и везут его в школу. Предполагаемая благотворительность, однако, вызвала неоднозначную реакцию.
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ВИДЕО ⟩ Добрый поступок эстонских блогеров вызвал неоднозначную реакцию: «Неужели так легко усадить людей к себе в машину?»
В понедельник вечером блогер Андрей Зевакин поделился на своем аккаунте в TikTok видео, на котором он и Робин Валтинг подбирают школьника-подростка на автобусной остановке.