ВИДЕО ⟩ Добрый поступок эстонских блогеров вызвал неоднозначную реакцию: «Неужели так легко усадить людей к себе в машину?»

«Бесплатная поездка в школу», - говорит в видео блогер Андрей Зевакин, в котором он и Робин Валтинг подбирают ученика, ожидающего автобус, и везут его в школу. Предполагаемая благотворительность, однако, вызвала неоднозначную реакцию.