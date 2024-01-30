Кафе в парке Тондираба обновляется: появится терраса и не только

«Мы с нетерпением ждем начала совместной работы. Я верю, что опыт и идеи нового партнера обогатят услуги кафе в парке Тондираба и обеспечат приятные впечатления для жителей и посетителей. Наличие в парке Тондираба кафе очень важно и делает наш парк еще более совершенным», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.