Победителем проведенного управой района Ласнамяэ тендера стала компания MyPack OÜ. Появление нового оператора сделает меню кафе более разнообразным.
Кафе в парке Тондираба обновляется: появится терраса и не только
«Мы с нетерпением ждем начала совместной работы. Я верю, что опыт и идеи нового партнера обогатят услуги кафе в парке Тондираба и обеспечат приятные впечатления для жителей и посетителей. Наличие в парке Тондираба кафе очень важно и делает наш парк еще более совершенным», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Сотрудничество с компанией MyPack OÜ внесет интересные инновации в услуги кафе. В частности, районная управа дала согласие на реконструкцию кафе, в результате которой там появится кухня. Это позволит кафе предлагать помимо закусок и напитков горячие блюда.
В летнее время посетители кафе смогут проводить время на террасе. Новое кафе откроет двери в феврале.