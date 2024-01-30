ДЕВОЧКИ, ОТБОЙ ⟩ Секс-символ Голливуда сделал предложение своей возлюбленной

Эд Вествик и Эми Джексон. Фото: Can Nguyen/Capital Pictures

36-летний Вествик встал на одно колено на подвесном мосту в Швейцарии и предложил руку, сердце и, конечно, кольцо с бриллиантом своей возлюбленной, с которой встречается более трех лет. На что 31-летняя Эми ответила согласием. «Да, черт возьми», - написала Джексон под снимками своей необычной помолвки.

Для Эда Вествика этот брак станет вторым. Некоторое время он был женат на актрисе Рени Даймонд. С 2008 по 2010 год актер состоял в отношениях с Джессикой Зор, которая сыграла Ванессу в «Сплетнице». В 2020 году Эд встречался с моделью Тамарой Франческони.

В 2017 году несколько женщин обвинили актёра в изнасиловании. Несмотря на то что он отрицал свою вину, артист находился под следствием.

Эми Джексон была помолвлена с сыном миллионера Андреаса Панайоту Джорджем, от которого в 2019 году родила сына. Незадолго до встречи актрисы с Эдом Вествиком пара рассталась, но сохранила дружеские отношения ради совместного воспитания ребенка.