Украинская певица Loboda 29 января разместила в Instagram снимки, сделанные во время отдыха на Бали, пишет Гордон.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Светлана Лобода в бикини показала вид сзади
«Не волноваться, а волновать. Нам стоит поучится этому у природы. Песня написана! График составлен. Чего ты хочешь больше? Концерты в своем городе? Песня на репите?» - написала она.
Певица для фото позировала в бикини, став вполоборота и спиной к камере.
Певица также прошлась перед камерой в пляжном костюме, состоящем из топа-бандо и юбки с заниженной линией талии. Видео она сопроводила отрывком своей новой песни на украинском языке.
«Красивым кажется все, на что смотришь… И что готовишь с любовью. Это так просто…» - написала Loboda. Она сопроводила пост хештегом Spogady и отметила, что скоро выпустит новый трек.