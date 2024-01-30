ФОТО И ВИДЕО ⟩ Светлана Лобода в бикини показала вид сзади

«Не волноваться, а волновать. Нам стоит поучится этому у природы. Песня написана! График составлен. Чего ты хочешь больше? Концерты в своем городе? Песня на репите?» - написала она.

Певица для фото позировала в бикини, став вполоборота и спиной к камере.

Певица также прошлась перед камерой в пляжном костюме, состоящем из топа-бандо и юбки с заниженной линией талии. Видео она сопроводила отрывком своей новой песни на украинском языке.

«Красивым кажется все, на что смотришь… И что готовишь с любовью. Это так просто…» - написала Loboda. Она сопроводила пост хештегом Spogady и отметила, что скоро выпустит новый трек.