ВИДЕО ⟩ Скандальный рэпер пришел в ярость после вопроса о его жене

Когда журналистка спросила у музыканта, действительно ли он контролирует Бьянку и есть ли у его жены собственная воля, Канье вышел из себя и потребовал перестать задавать ему «тупые неуважительные вопросы» о его жене. Он спросил, почему журналистка не задаёт ему вопросы о более важных вещах – таких как споры об опеке над его детьми от Ким Кардашьян. «У тебя есть вопросы по этому поводу или ты часть системы? Ты понимаешь, что я говорю?» – заявил Уэст.

«Было ли неправильно с твоей стороны спрашивать меня о моей жене, о каком-то тупом, бестолковом дерьме, это было неправильно или правильно?».

После этого Уэст отобрал телефон у журналистки, а когда та потребовала его назад, предложил поработать на него, пообещав платить в два раза больше.

Положение Бьянки Цензори уже давно у многих вызывает опасения: все считают, что страдающий от биполярного расстройства Уэст полностью подчинил её себе. Беспокоятся о ней даже родители, которые имеют связи с мафиози: они считают, что Канье использует Бьянку, чтобы отвлечься от скандального развода с Ким Кардашьян. При этом Бьянка постоянно появляется на людях в очень откровенных образах, что, по мнению её близких, унизительно.

Кроме того, ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы недоволен отсутствием детей в браке с Бьянкой и настаивает на проведении ЭКО. Рэпер обвиняет Бьянку в проблемах с фертильностью, так как за год брака она до сих пор не забеременела.