Канье Уэст разозлился, когда журналистка задала ему вопрос о том, контролирует ли он свою жену Бьянку Цензори: ранее издание Daily Mail со ссылкой на своих инсайдеров сообщало, что рэпер даже запретил ей пользоваться соцсетями, хотя раньше она всегда активно их вела, пишет Spletnik. Видео опубликовало издание TMZ.
ВИДЕО ⟩ Скандальный рэпер пришел в ярость после вопроса о его жене
Когда журналистка спросила у музыканта, действительно ли он контролирует Бьянку и есть ли у его жены собственная воля, Канье вышел из себя и потребовал перестать задавать ему «тупые неуважительные вопросы» о его жене. Он спросил, почему журналистка не задаёт ему вопросы о более важных вещах – таких как споры об опеке над его детьми от Ким Кардашьян. «У тебя есть вопросы по этому поводу или ты часть системы? Ты понимаешь, что я говорю?» – заявил Уэст.
«Было ли неправильно с твоей стороны спрашивать меня о моей жене, о каком-то тупом, бестолковом дерьме, это было неправильно или правильно?».
После этого Уэст отобрал телефон у журналистки, а когда та потребовала его назад, предложил поработать на него, пообещав платить в два раза больше.
Положение Бьянки Цензори уже давно у многих вызывает опасения: все считают, что страдающий от биполярного расстройства Уэст полностью подчинил её себе. Беспокоятся о ней даже родители, которые имеют связи с мафиози: они считают, что Канье использует Бьянку, чтобы отвлечься от скандального развода с Ким Кардашьян. При этом Бьянка постоянно появляется на людях в очень откровенных образах, что, по мнению её близких, унизительно.
Кроме того, ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы недоволен отсутствием детей в браке с Бьянкой и настаивает на проведении ЭКО. Рэпер обвиняет Бьянку в проблемах с фертильностью, так как за год брака она до сих пор не забеременела.