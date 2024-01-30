ФОТО ⟩ 81-летнего дизайнера Кельвина Кляйна заметили в компании его 35-летнего бойфренда

Американский дизайнер Кельвин Кляйн, несмотря на свой 81 год, посещает спортзал Gold's Gym в Лос-Анджелесе, причем не один, а в компании своего 35-летнего бойфренда Кевина Бейкера. Пару заметили на выходе из зала, пишет Daily Mail.

Дизайнер был в черной футболке с длинным рукавом, черных джоггерах и в черно-белых кроссовках Nike. Кевин надел такую же футболку, коричневые джоггеры и завершил образ классическими черно-белыми кроссовками Converse Chuck Taylor. В одной руке он нес черную подушку для упражнений и бутылку с напитком.

Calvin Klein, 81, steps out with model boyfriend Kevin Baker, 35, after gym date in Los Angeles https://t.co/YbbXleSIb9 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 30, 2024

Кляйн и Бейкер вместе с 2016 года. Тогда они впервые вместе официально появились на публике на осеннем гала-концерте Американского театра балета, затем посетили конференцию Mint Luxury в Мумбаи, Индия, бродвейское представление «Американский психопат» в Нью-Йорке и стали гостями показа Future of Fashion Runway Show.

Кевин, у которого отец - эммигрант из Черновицкой области, а мать - дочь украинских эммигрантов из Буковины, с 1964 года был женат на Джейн Сентер. В браке родилась дочь Марси. Через 10 лет пара развелась, а в 1978-м Марси похтили и потребовали выкуп в размере 100 тысяч. Она была заложницей девять часов, и ее освободили после внесения выкупа. Позже похитителей задержали. Сейчайс Марси - одна из продюссеров шоу Saturday Night Live.

80 岁的时装设计师Calvin Klein

(拥有净资产$7亿)

与交往多年的男友35 岁的Kevin Baker

如果有人不知道他是谁

翻翻家里的内衣

他的名字出现在很多人的内衣上 pic.twitter.com/Qhx10muuIG — s-Tracy (@Tracy259988) January 29, 2024

Второй женой дизайнера в 1986 году стала его ассистентка, выпускница Нью-Йоркского института моды Келли Ректор, которая в то время работала в его компании. В 2006 году этот брак тоже распался. Позднее выяснилось, что причиной расставания с Келли стал его роман с молодым порноактером и бисексуалом Ником Грубером. Любопытно, что Кельвин был на 48 лет старше своего партнера.

Эти отношения продлились до 2015 года, поскольку у Грубера были проблемы с наркотиками. Что касается Келли, то впоследствии она стала известным дизайнером интерьеров и фотографом.