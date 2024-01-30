ФОТО ⟩ Неисправный двигатель самолета и отель с неработающей вентиляцией: отпуск семьи Зюлейхи Измайловой начался с приключений

Депутат Рийгикогу и председатель комиссии по окружающей среде Зюлейха Измайлова рассказала в социальных сетях, что она и ее семья отправились в свое первое путешествие за границу, но отпуск начался не совсем так, как планировалось. Можно сказать, что он начался с приключений.

«Большинство "приключений" - это плата за то, что мы не спланировали все до мелочей. Однако если бы мы продумали нашу поездку шаг за шагом, она, скорее всего, так и осталась бы просто в мечтах», - пишет Измайлова в своем посте в Facebook. Поэтому она и ее семья - муж Йоонас Лакси и трое детей - решили взять отпуск и полететь в Милан (Италия).

«Полуразрушенный отель в Мальпенса с неработающей вентиляцией, пересадка не в том терминале, небольшая паника из-за смены часовых поясов и многое другое - все это неотъемлемая часть путешествия с тремя детьми. К тому же выяснилось, что самолет, на который мы боялись опоздать, даже не был готов к взлету. У самолета отказал один из двигателей. И хотя на устранение неисправности ушел час, а в самолете было полно людей с маленькими детьми, которые все это время сидели в жарком замкнутом пространстве, мы были благодарны, что неисправность обнаружили до полета, а не во время него», - говорит Измайлова.

На своей стене в Facebook она опубликовала забавные фотографии.