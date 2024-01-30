ФОТО ⟩ Лийс Лемсалу нарушила молчание в Instagram после откровенного интервью

«Привет, ты меня слышишь?» – спрашивает певица Лийс Лемсалу в заголовке своего недавнего поста в Instagram. Лемсалу опубликовала три фотографии, где на двух из них певица в ярком костюме, который идеально подходит для сценического образа.

Комментарии под постом, который певица опубликовала в первые после выхода передачи Pealtnägija, достаточно позитивные. Многие оставили в комментариях огненный смайлик, указывающий на то, что Лемсалу на фотографиях выглядит очень сексуально.

«Этот образ тебе идеально идет», – похвалил наряд певицы один из подписчиков!

Хоть это и первый пост в Instagram аккаунте Лемсалу после скандального интервью, ранее певица делилась моментами из своей повседневной жизни в Instagram историях. Например, он делилачь фотографией своего сына и писала: «Невероятно, как сильно можно любить одного маленького человека».