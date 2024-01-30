В театральном зале РКЦ 12 марта и 11 апреля в 19:00 состоится показ танцевального шоу-балета «Алиса в Стране Чудес» в постановке известного эстонского хореографа Марии Гольцман.
В Таллинне состоится показ яркого и красочного шоу-балета «Алиса в Стране Чудес»
«Goltsman Ballet открывает свой весенний сезон танцевальным спектаклем для всей семьи! Пока у нас идет полным ходом репетиционный процесс, билеты на спектакль уже поступили в продажу. Мы благодарны нашим поклонникам и зрителям, тем кто ценит наше творчество! И поэтому мы сделали дополнительный спектакль в марте и апреле 2024, так как в прошлом году билеты на балет были полностью распроданы. Представление очень яркое, с большим количеством действующих лиц, декораций, аутентичной музыкой и спецэффектами!» - рассказывает Мария Гольцман.
За основу взята сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Это красочный мир необузданной фантазии, в котором переплетаются мистика и реальность, игра слов и мир снов, необыкновенные, неповторимые персонажи и приключения.
Странный Белый Кролик в жилетке и шляпе встречает однажды в знойный летний день под цветущим деревом маленькую девочку Алису... Девочка читала книжку...Девочка уснула... Белый Кролик что-то бормоче... Белый Кролик очень сильно торопится... Ему нельзя опаздывать... Белый Кролик уводит Алису в сказочный мир, где ей встречаются нереальные существа, которые рассказывают ей невероятные истории, где все слова путаются и не сразу понятно - ты маленький или большой, ты бежишь направо или налево, да и бежишь ли ты вообще? И в какой-то момент ты понимаешь, что ты совсем ничего не понимаешь...
- Постановка и хореография: Мария Гольцман
- Длительность спектакля с антрактом примерно один час.
- Ребенок до 4 лет бесплатно, если сидит на коленях у родителя.
- Спектакль посвящается всем маленьким и большим мечтателям и фантазерам!
Подробная информация о спектакле и билетах ЗДЕСЬ!