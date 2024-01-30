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ВИДЕО ⟩ «А где прошла ты – там упала звезда»: в Таллинн едет звезда рэп-шансона Гио Пика

Limon.ee
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Фото: Промо

Прославившийся благодаря необычному стилю исполнения рэпер Гио Пика 11 мая даст первый концерт в Эстонии в таллиннском клубе MJClub (Парда, 9). Двери в клуб открываются в 19:00, начало концерта в 21:00. Вход на мероприятие с 16 лет.

Гио Пика - знаменитый артист жанра рэп-шансон. Его уникальный стиль и невероятное мастерство обещают сделать это мероприятие незабываемым!

Музыкант смог привнести угрюмые олдскульные биты в мир рэп-шансона. Гио Пика умеет сочетать силу и искусство в музыке, придавая каждому треку особую глубину. Его дебютный концерт в Таллинне обещает стать культурным событием года.

Информацию о билетах и подробнее о мероприятии читай ЗДЕСЬ!

Смотрите видео-приветствие артиста!

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