ВИДЕО ⟩ «А где прошла ты – там упала звезда»: в Таллинн едет звезда рэп-шансона Гио Пика

Прославившийся благодаря необычному стилю исполнения рэпер Гио Пика 11 мая даст первый концерт в Эстонии в таллиннском клубе MJClub (Парда, 9). Двери в клуб открываются в 19:00, начало концерта в 21:00. Вход на мероприятие с 16 лет.