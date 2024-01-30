Toyota предупредила о 50 тысячах опасных автомобилей

Как сообщает CBS News, японский концерн Toyota выпустил официальное предупреждение для владельцев 50 тысяч автомобилей. Водителей призвали немедленно отказаться от использования машин и срочно решить проблему с подушками безопасности. Компания отзывает автомобили для устранения технических неисправностей.

Массовые проблемы с подушками безопасности выявили в автомобилях Toyota Corolla 2003-2004 годов выпуска, Corolla Matrix 2003-2004 годов выпуска и RAV4 2004-2005 годов. По оценке компании, во всем мире на этих машинах 20-летней давности продолжают ездить десятки тысяч водителей. Срок эксплуатации подушек безопасности в этих автомобилях истек. Подушки в любой момент могут просто взорваться, причинив водителям и пассажирам серьезные повреждения.

«Автомобилистам не следует садиться за руль этих машин, пока мы бесплатно не заменим проблемные компоненты», – говорится в заявлении компании.

Водителей, владеющих автомобилями указанных моделей, призвали срочно связаться с местным дилером Toyota для экстренной замены устаревших подушек безопасности.

Месяцем ранее Toyota отозвала около миллиона автомобилей только в Соединенных Штатах из-за массовых проблем с подушками безопасности. С 2009 года в связи с неисправностью подушек безопасности в автомобилях Toyota погибли 26 человек в США и не менее 30 человек в остальных странах мира, около 400 получили ранения.