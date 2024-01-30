«За границу не сбежит»: рэпер Vacio весной пойдет служить в армию

Об этом сообщил его адвокат Роман Попов, отметив, что комиссия признала его годным. Ранее его признавали не годным к службе из-за псориаза.

«Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда родина пошлет. Куда призывают - туда и пойдет, там не выбирают», - заявил представитель артиста. Сам Vacio при этом хотел бы служить в ВДВ.

Он добавил, что рэпер будет служить, чтобы «искупить вину перед родиной» и не собирается бежать из России. «За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации - службу пройдет».

Скандал вокруг Васильева возник после вечеринки в клубе «Мутабор» в конце декабря. Многие раскритиковали его чересчур откровенный костюм: Vacio появился в одном носке, которого в ходе мероприятия тоже лишился. Идея такого костюма не нова: в таком виде выступали солисты Red Hot Chili Peppers. Позже в таком виде на сцену вышел солист группы «Щенки» Максим Тесли, которого потом задержали.

Сам Vacio считает, что все проблемы возникли из-за Ольги Орловой: по его словам, она снимала видео и выкладывала в Сеть, при этом сама проблем избежала. Чего нельзя сказать об остальных гостях: Филипп Киркоров и Лолита лишились выступлений, и даже Собчак пришлось извиняться.