Музыканты «Би-2», задержанные в Таиланде, заявили, что после визита российского консула их депортацию в Израиль отменили, пишет «Би-би-си».
«Би‑2» должны были депортировать в Израиль. После визита российского консула все изменилось
«По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты. Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено», - говорится в заявлении в телеграм-канале группы «Би-2».
Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек, уточняется в сообщении.
В нем также подтверждается информация о том, что музыканты отказались общаться с российским консулом. Ранее во вторник об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
«Посольством Российской Федерации было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом», - сказал он.
ТАСС перечислил музыкантов «Би-2» с российским гражданством: барабанщик Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. Лидеров группы агентство не упомянуло.
Музыкантов, которые ранее выступили против войны с Украиной, задержали 24 января после концерта на Пхукете. Поводом для задержания, как сообщалось на странице группы в «ВКонтакте», стали «неправильно оформленные организаторами документы». Сейчас, как сообщалось, музыканты находятся в центре временного содержания миграционной полиции на Пхукете.
Россия или Израиль: куда депортируют членов группы
Скандал вокруг группы «Би-2» уже привлек внимание правозащитников. Международная организация Human Rights Watch накануне призвала власти Таиланда не депортировать музыкантов в Россию, где «им может в лучшем случае грозить арест за открытую критику президента России Владимира Путина и войны России в Украине».
Тем временем депутат Госдумы Андрей Луговой, подтверждая эти опасения, заявил, что «Би-2» в России ждут с «распростертыми объятиями».
«Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел», - написал Луговой. При этом депутат признал, что никакого состава преступления в действиях музыкантов пока не обнаружено.
Накануне израильское издание Ynet сообщало, что четверым членам«Би-2» разрешили отправиться в Израиль, благодаря вмешательству израильского МИД. Издание указывало, что в итоге никто из семерых членов группы не должен быть экстрадирован в Россию.
Ynet указывало, что по правилам нарушителя миграционного законодательства выдают в ту страну, по паспорту которой он въехал. Поэтому сначала речь шла о выдаче Израилю только одного из лидеров группы, Егора Бортника (Левы, объявлен в России «иноагентом»). Он въехал в Таиланд по израильскому паспорту, а остальные - как утверждается, по российским.
«Израиль надавил на Таиланд, утверждая, что депортации членов группы в Россию следует избежать из опасений за них», - писал Ynet.
В консульском отделе посольства России в Таиланде агентству ТАСС сообщили, что трое участников рок-группы могут быть депортированы из Таиланда только в Россию, поскольку у них нет другого гражданства.
«После попадания в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции они не могут быть депортированы без своего согласия. Если гражданин отказывается возвращаться, то он может там сидеть 5 или 10 лет, до тех пор, пока он не даст свое согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать. [...] У кого есть только российский паспорт, то в этом случае есть возможность депортации только в Россию. Другой опции нет», - сказали в российском консульстве.
Власти Таиланда все это время не комментировали скандал. Когда журналисты задали вопросы о судьбе членов «Би-2» министру иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон, он ответил, что еще не получил отчета о произошедшем.
Тайская служба Би-би-си указывает, что у Таиланда довольно богатая история выдачи иностранцев в страны, где им может грозить опасность.
Однако в августе прошлого года в стране сменилось правительство, и премьер-министром стал Сеттха Тхависин, пообещавший работать над соблюдением прав человека.
Представитель правозащитной организации Human Rights Warch в Таиланде Сунаи Фасук сказал BBC Thai, что если Таиланд отправит участников рок-группы обратно в Россию, это будет первый подобный случай для нового правительства. А это в свою очередь может вызвать осуждение международного сообщества и помешать попыткам властей Таиланда войти в состав Совета по правам человека ООН.