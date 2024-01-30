«Би‑2» должны были депортировать в Израиль. После визита российского консула все изменилось

Тем временем депутат Госдумы Андрей Луговой, подтверждая эти опасения, заявил, что «Би-2» в России ждут с «распростертыми объятиями».

«Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел», - написал Луговой. При этом депутат признал, что никакого состава преступления в действиях музыкантов пока не обнаружено.

Накануне израильское издание Ynet сообщало, что четверым членам«Би-2» разрешили отправиться в Израиль, благодаря вмешательству израильского МИД. Издание указывало, что в итоге никто из семерых членов группы не должен быть экстрадирован в Россию.

Ynet указывало, что по правилам нарушителя миграционного законодательства выдают в ту страну, по паспорту которой он въехал. Поэтому сначала речь шла о выдаче Израилю только одного из лидеров группы, Егора Бортника (Левы, объявлен в России «иноагентом»). Он въехал в Таиланд по израильскому паспорту, а остальные - как утверждается, по российским.

«Израиль надавил на Таиланд, утверждая, что депортации членов группы в Россию следует избежать из опасений за них», - писал Ynet.

В консульском отделе посольства России в Таиланде агентству ТАСС сообщили, что трое участников рок-группы могут быть депортированы из Таиланда только в Россию, поскольку у них нет другого гражданства.