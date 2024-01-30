Откровение 18-летней жительницы Эстонии: один из лучших друзей изнасиловал меня...

«Я пыталась убежать от него, била его руками, но ничего не помогало... Мне было его не одолеть, он был намного больше и сильнее». В передаче «Õhtu!» на Kanal 2 рассказали историю 18-летней девушки, которая была изнасилована собственным другом в заброшенном доме в январе прошлого года.