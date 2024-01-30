«Я пыталась убежать от него, била его руками, но ничего не помогало... Мне было его не одолеть, он был намного больше и сильнее». В передаче «Õhtu!» на Kanal 2 рассказали историю 18-летней девушки, которая была изнасилована собственным другом в заброшенном доме в январе прошлого года.
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Откровение 18-летней жительницы Эстонии: один из лучших друзей изнасиловал меня...
18-летняя девушка, говорившая на условиях анонимности, рассказала, как стала жертвой изнасилования, и недавно ее дело было рассмотрено в суде: насильник был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.