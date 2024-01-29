СЛОЖНЫЙ МЕСЯЦ ⟩ Астролог Глоба рассказал, кого из знаков Зодиака ждут большие проблемы в феврале

Овен

В этом месяце, говорит астролог, им следует не принимать важных решений, от которых будет зависеть дальнейшая жизнь. Февраль для них - это время неудач.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака нельзя влезать в конфликты, иначе не получится избежать крупных ссор.

Лев

Им стоит подавлять негативные эмоции, так как они будут неблагоприятно сказываться на их здоровье.

Скорпион

Скорпионам следует быть осторожнее и смотреть по сторонам. Кроме того, им стоит воздерживаться от споров с окружающими. Ни к чему хорошему это не приведет.