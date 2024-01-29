Известный астролог Павел Глоба сделал прогноз для всех знаков Зодиака на февраль и рассказал, что ждет каждого из них. Таким образом, он выделил четыре знака, у которых в феврале начнется период неблагоприятных событий. Им следует не планировать что-то серьезное и избегать каких-то острых тем при общении с окружающими людьми.
СЛОЖНЫЙ МЕСЯЦ ⟩ Астролог Глоба рассказал, кого из знаков Зодиака ждут большие проблемы в феврале
Овен
В этом месяце, говорит астролог, им следует не принимать важных решений, от которых будет зависеть дальнейшая жизнь. Февраль для них - это время неудач.
Близнецы
Представителям этого знака Зодиака нельзя влезать в конфликты, иначе не получится избежать крупных ссор.
Лев
Им стоит подавлять негативные эмоции, так как они будут неблагоприятно сказываться на их здоровье.
Скорпион
Скорпионам следует быть осторожнее и смотреть по сторонам. Кроме того, им стоит воздерживаться от споров с окружающими. Ни к чему хорошему это не приведет.