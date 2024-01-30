Украинский президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы его 19-летняя дочь Александра и 11-летний сын Кирилл им гордились. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет Гордон.
Владимир Зеленский: гордятся ли мной мои дети?
«У вас двое детей - Александра и Кирилл. Они, наверное, гордятся своим отцом?» - спросила у Зеленского журналистка.
«Я не спрашивал у них. Очень хочется верить. Очень», - ответил Зеленский.
Президент Украины добавил, что его дети любят Украину, живут в Украине и хотят оставаться в своей стране.
«Они очень верят в наших людей. Очень. Здесь находятся, здесь учатся, со всеми вызовами. Я считаю, так же как и другие, не сдаются», - добавил он.