Владимир Зеленский: гордятся ли мной мои дети?

Президент Украины добавил, что его дети любят Украину, живут в Украине и хотят оставаться в своей стране.

«Они очень верят в наших людей. Очень. Здесь находятся, здесь учатся, со всеми вызовами. Я считаю, так же как и другие, не сдаются», - добавил он.