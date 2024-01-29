СМОТРИТЕ ⟩ 27-летняя дочь Мадонны в корсете и нижнем белье соблазнительно позировала на стуле

27-летняя исполнительница и модель украсила обложку известного глянца Perfect. Для страниц журнала Леон позировала в довольно дерзком образе. На фото модель появилась в корсете и нижнем белье. Свои длинные черные волосы дочь Мадонны распустила, а образ дополнила украшениями.

Лурдес Леон во время фотосессии соблазнительно позировала на стуле. Модель изогнулась и продемонстрировала свои пышные и подтянутые формы.

Подписчики Лурдес просто засыпали ее комплиментами. Они отметили, что модель выглядит непревзойденно. «Ты выглядишь потрясающе!», «Очень красивое фото!», «У меня просто нет слов! Ты великолепна и невероятна!»