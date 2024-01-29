Редкие вина на полтора миллиона евро украли из старинного ресторана в Париже

Как пишет газета Le Parisien, рестораторы обнаружили пропажу во время инвентаризации в январе. Речь идет о более чем 80 бутылках, но среди них крайне редкие и дорогие марки вроде бургундского Roman e-Conti (в зависимости от года и сорта бутылка может стоить десятки тысяч евро). Точно сказать, когда именно пропало вино, они затруднились - рассматривается период с января 2020 года по настоящее время.

Газета отмечает, что с 30 апреля 2022 года по сентябрь 2023 года La Tour d'Argent закрывался на реновацию.

По словам неназванного сомелье, с которым пообщался корреспондент издания, продать украденное весьма сложно, поскольку все бутылки пронумерованы, а на рынке столь дорогих вин покупатели всегда требуют подтверждение происхождения вина. Одновременно он допустил, что у похитителей есть шанс обнаружить менее взыскательных покупателей за границей.

Ресторан, основанный, по утверждению владельцев, в 1582 году, располагает одним из крупнейших винных погребов в Париже. По информации гида Michelin, который присвоил заведению звезду качества, в его коллекции свыше 300 тыс. бутылок, среди которых, по данным СМИ, самой старой является бутылка коньяка Clos de Griffier, датированная 1788 годом.