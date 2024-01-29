Короля Карла III не выписали из больницы в назначенный день – британцы обеспокоены

Еще сильнее подданные Карла III напряглись сегодня, 29 января: Daily Mail пишет, что он пробудет в лондонской клинике дольше, чем планировалось. Операцию провели в пятницу, 26 января, а выписать монарха должны были в понедельник утром. «Дополнительная ночь в клинике является исключительно мерой предосторожности, - отметил инсайдер. - Но все же это вызывает некоторое беспокойство».

Впрочем, супруга монарха - королева-консорт Камилла - сейчас активно держит связь с прессой. Сразу после операции она вышла к журналистам, дежурившим у госпиталя, и сообщила, что Карл III в полном порядке. Кейт Миддлтон, кстати, тоже в норме, сегодня она вернулась домой. Ответный визит свекру в больницу она пока вряд ли в силах совершить, но король, говорили инсайдеры, и так знает, как семья беспокоится за него.