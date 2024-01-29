Украинская группа устроила «голую вечеринку» в Карпатах и попала в скандал

На этот момент обратил внимание журналист Виталий Глагола.

«Голая вечеринка на Драгобрате взрывает Cеть. К вокалистам, что поют в почти голом виде, и к песням с довольно странным содержанием очень много вопросов. Но больше всего вопросов к владельцам заведения», - написал Глагола.

Кроме того, появилась реакция вице-премьер-министр Украины Ирины Верещук. Она отметила, что нельзя делать такие вещи во время войны.

«Не должно быть так, что в пределах одного социума одни ходят на штурмы, а другие танцуют голыми. Да еще и хвастаются в соцсетях, кто круче морально опускается», - добавила Верещук.

Ведущий Слава Демин тоже не остался в стороне. Он считает, что у участников группы «поехала кукуха».

«Я прекрасно понимаю, что на Драгобрате не чувствуют того, что чувствуют, например, во Львове во время прилетов. Или в Харькове или Херсоне. Но во всем есть предел. Здесь, по моему мнению, предел улетел вместе с кукухой», - добавил Демин.

Стоит отметить, что во время концерта раздетыми были только участники группы, а вот зрители пришли в одежде.

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Данная группа была создана в 1996 году. Она стала популярна благодаря и эпатажным костюмам, в которых выступают участники. Это уже не первый раз, когда они появляются голыми на публике.

Напомним, в середине декабря блогерша Настя Ивлеева устроила «голую вечеринку». Концерты участников торжества стали отменять, с некоторыми из них разорвали рекламные контракты, а на некоторых - открыли дела.