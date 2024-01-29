ФОТО ⟩ Эстонская королева уколов красоты получила неожиданный подарок на свой день рождения

«Балерины Дагмар Ранг-Саал и Аге Окс сказали, что может быть зайдут... Я подумала, что, может быть, смогу попасть в балетную школу. И они подарили мне подарок», - пишет Марью Карин в социальных сетях. «Для меня, которая в детстве была уверена, что стану или зубным врачом или балериной. Как видите, я не стала ни тем, ни другим. Но теперь у меня есть эти замечательные пуанты, которые нашли место рядом с дирижерской палочкой Кристьяна Ярви», - говорит Марью.