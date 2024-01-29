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ТЕПЕРЬ ТОЧНО ⟩ Финно-эстонская красотка Эрна Хуско подыскивает себе квартиру в Таллинне

Стен Таливеэ
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Эрна Хуско.
Эрна Хуско. Фото: Erna Husko erakogu

Фитнес-красавица и создатель контента Эрна Хуско делится фрагментами своей спонтанной поездки в Таллинн на выходных. «Ни один город в Финляндии не вызывает таких эмоций, как Таллинн», - говорит Хуско.

В начале своего видеоблога фитнес-красавица говорит, что чувствует себя виноватой из-за того, что проспала. По ее словам, не помогли и десять пробуждений, вставала она с постели только в последнюю минуту.

Хуско провел выходные со своей подругой и все время нахваливала Таллинн. По словам девушки, Таллинн напоминает ей о беззаботных временах в ее жизни, и ни один другой город в Финляндии не вызывает таких эмоций.

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