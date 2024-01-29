ТЕПЕРЬ ТОЧНО ⟩ Финно-эстонская красотка Эрна Хуско подыскивает себе квартиру в Таллинне

Фитнес-красавица и создатель контента Эрна Хуско делится фрагментами своей спонтанной поездки в Таллинн на выходных. «Ни один город в Финляндии не вызывает таких эмоций, как Таллинн», - говорит Хуско.
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В начале своего видеоблога фитнес-красавица говорит, что чувствует себя виноватой из-за того, что проспала. По ее словам, не помогли и десять пробуждений, вставала она с постели только в последнюю минуту.