ГОРОСКОП НА 30 ЯНВАРЯ ⟩ Козерогам стоит избегать излишних нагрузок, а Рыбам день обещает сюрпризы

Близнецы

Очень сильны позитивные тенденции, день будет легким и приятным. Удачное стечение обстоятельств будет способствовать реализации важных профессиональных планов, заключению долгосрочных отношений с перспективными партнерами. Решительные действия принесут хорошие плоды, можно браться за любые, даже очень сложные дела.

Родственники порадуют вас; время, проведенное в обществе членов семьи, оставит приятные впечатления. Можно принимать участие в спортивных и светских мероприятиях, устраивать необычные свидания; подготовленный вами сюрприз наверняка придется по душе любимому человеку. Благодаря высокому жизненному потенциалу вы не почувствуете усталости, хотя день будет очень насыщенным.

Рак

День будет непростым, но продуктивным. Настраивайтесь на плодотворную работу, многочисленные встречи и переговоры. От вас ждут и оригинальных идей, и готовности взяться за работу над их воплощением, как бы сложно это ни было. Высока вероятность профессиональных успехов, особенно у тех представителей знака, чья работа связана с разъездами, путешествиями. Несколько сложнее обстоит дело с развлечениями, здесь возможны неприятные сюрпризы, но и они не испортят вам настроения.

В сфере личных отношений ситуация вполне гармонична, нет необходимости идти на уступки, которые вы не считаете необходимыми, или отказываться от чего-то, что вам дорого. При общении с эмоциональными и чувствительными особами постарайтесь сдерживать свою практичность, иначе рискуете попасть в неловкое положение.

Лев