Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на брюшной полости

«Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции. Она делает хорошие успехи, – говорится в заявлении Кенсингтонского дворца в инстаграме. – Принц и принцесса хотят выразить огромную благодарность всему коллективу лондонской клиники, особенно самоотверженному медперсоналу, за оказанную помощь. Семья принца и принцессы Уэльских по-прежнему благодарна за добрые пожелания, которые они получают со всего мира».

Теперь Кейт предстоит соблюдать рекомендации врача и находиться под наблюдением до полного восстановления. Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская «с нетерпением ждёт возвращения на работу» и расстроена, что ей пришлось отложить все запланированные встречи как минимум до Пасхи. Во дворце за ней, помимо домашнего и медицинского персонала, ухаживают муж, принц Уильям, и трое их детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Тем временем свёкор Кейт, король Карл III, находится в лондонской клинике, куда он был доставлен в пятницу для проведения операции по удалению аденомы предстательной железы, сообщает Daily Mail.