Кейт Миддлтон, которая две недели назад перенесла операцию на брюшной полости, вернулась домой в Виндзор, где будет продолжать восстановление. Об этом сообщили представители британской королевской семьи, выразив благодарность врачам за работу, пишет Spletnik.
Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на брюшной полости
«Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции. Она делает хорошие успехи, – говорится в заявлении Кенсингтонского дворца в инстаграме. – Принц и принцесса хотят выразить огромную благодарность всему коллективу лондонской клиники, особенно самоотверженному медперсоналу, за оказанную помощь. Семья принца и принцессы Уэльских по-прежнему благодарна за добрые пожелания, которые они получают со всего мира».
Теперь Кейт предстоит соблюдать рекомендации врача и находиться под наблюдением до полного восстановления. Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская «с нетерпением ждёт возвращения на работу» и расстроена, что ей пришлось отложить все запланированные встречи как минимум до Пасхи. Во дворце за ней, помимо домашнего и медицинского персонала, ухаживают муж, принц Уильям, и трое их детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
Тем временем свёкор Кейт, король Карл III, находится в лондонской клинике, куда он был доставлен в пятницу для проведения операции по удалению аденомы предстательной железы, сообщает Daily Mail.