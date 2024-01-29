Евровидение-2024: еще одна страна впервые за долгое время примет участие в конкурсе

Им стал Люксембург, который будет соревноваться в песенном конкурсе впервые за последний 31 год. Об этом сообщается на официальном сайте Евровидение.

Представлять Люксембург будет певица TALI с композицией Fighter. Известно, что девушке 23 года, она занимается пением, а также преподает музыку. Ранее имела опыт в актерстве: снялась в короткометражном фильме и играла в театре.

Напомним, что Люксембург является одной из семи стран-основательниц Евровидения. Он дебютировал в 1956 году и одержал пять побед за всю историю. Страна прекратила участие в конкурсе после 1993 года, что было связано с серией неудачных выступлений в 80-х и начале 90-х годов. Однако в этом году Люксембург снова хочет побороться за первое место.