Онлайн-шопинг всегда выручает, особенно когда у нас нет времени или желаемый товар не продается в нашей стране. Но как же просто на самом деле наткнуться на фишинговый сайт и остаться не только без долгожданной посылки, но и без денег. В подобной ситуации оказалась жительница Таллинна, которая заказала дорогие зимние сапоги, а получила дешевые очки с AliExpress.
ФОТО ⟩ Таллиннка заказала на эстонском сайте зимнюю обувь, но впала в ступор, когда получила посылку
Карина (имя изменено, известно редакции) рассказала редакции, что давно присматривала себе мунбуты, но не знала, где их лучше заказать. «Я смотрела разные сайты, искала информацию про мунбуты: я вообще такую обувь никогда не носила», - говорит она, добавляя, что в один момент ей на глаза попался злосчастный сайт, с которого жительница Таллинна и решила заказать зимнюю обувь.
Заказ был оформлен в пятницу, 8 декабря, и хотя изначальная стоимость мунбутов была 125,88 евро, Карина попала на скидки и заплатила всего лишь 90,84 евро. 11 декабря Карине пришло письмо с подтверждением заказа, а 15 декабря ее уведомили о том, что товар уже в пути.
«На сайте было написано, что доставка осуществляется в течение восьми дней», - вспоминает Карина, которая не получила посылку в обещанный срок и 8 января решила написать продавцу на почту. На следующий день жительнице Таллинна пришел ответ, в котором утверждалось, что ее посылка в транзитном пункте и скоро будет доставлена.
13 января Карина получила долгожданное сообщение от Omniva о том, что ее посылка в почтовом отделении. «На почте меня ждала маленькая коробка. Я на нее посмотрела, мне стало смешно: туда бы не влез и один ботинок!», - говорит она.
В коробке лежали очки Quiksilver, а на посылке стоял точно такой же номер заказа, как и в письме, которое Карина получила 11 декабря. В недоумении она сразу же написала в поддержку сайта, но ответа до сих пор не получила.
«Если честно, то я такие очки никогда не носила. Но по тому, как они выглядят и сколько весят, я предполагаю, что это AliExpress. Да и раз уже такая канитель пошла, навряд ли они мне что-то оригинальное прислали», - делится Карина.
Какое-то время спустя Карина наткнулась на странное видео в TikTok. В ролике эстонка рассказала, как стала жертвой фишинга, заказав на сайте lindexeesti.com одежду. Оказалось, что с ее счета сняли сумму, которая в разы превышала предполагаемую стоимость вещей. «Я сразу же заблокировала свою карту и стала смотреть, куда ушли деньги», - делится эстонка в видео. Когда она получила выписку со счета, выяснилось, что она покупала одежду не с эстонского сайта, а с гонконгского. «Деньги ушли в гонконгский мебельный интернет-магазин! А я просто хотела купить себе пижаму!», - жалуется девушка, которой теперь остается только догадываться, придет ли ей посылка и какая.
Карина подметила, что они обе заказывали с сайта, название которого заканчивалось на «eesti.com», добавляя, что, скорее всего, они обе стали жертвами одних и тех же мошенников.
Мы написали в Департамент защиты прав потребителей и технадзора, но на момент публикации статьи ответа не получили. Добавим его при первой возможности.