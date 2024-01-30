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ФОТО ⟩ Таллиннка заказала на эстонском сайте зимнюю обувь, но впала в ступор, когда получила посылку

Седа Дунгурова
, репортер
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Разочарованная девушка. Снимок иллюстративный.
Разочарованная девушка. Снимок иллюстративный. Фото: fizkes/Shutterstock

Онлайн-шопинг всегда выручает, особенно когда у нас нет времени или желаемый товар не продается в нашей стране. Но как же просто на самом деле наткнуться на фишинговый сайт и остаться не только без долгожданной посылки, но и без денег. В подобной ситуации оказалась жительница Таллинна, которая заказала дорогие зимние сапоги, а получила дешевые очки с AliExpress.

Карина (имя изменено, известно редакции) рассказала редакции, что давно присматривала себе мунбуты, но не знала, где их лучше заказать. «Я смотрела разные сайты, искала информацию про мунбуты: я вообще такую обувь никогда не носила», - говорит она, добавляя, что в один момент ей на глаза попался злосчастный сайт, с которого жительница Таллинна и решила заказать зимнюю обувь.

Изначально на сайте мунбуты стоили 125,88 евро, но с Карининого счета сняли только 90,84 евро.
Изначально на сайте мунбуты стоили 125,88 евро, но с Карининого счета сняли только 90,84 евро. Фото: Kuvatõmmis/Moonbooteesti.com

Заказ был оформлен в пятницу, 8 декабря, и хотя изначальная стоимость мунбутов была 125,88 евро, Карина попала на скидки и заплатила всего лишь 90,84 евро. 11 декабря Карине пришло письмо с подтверждением заказа, а 15 декабря ее уведомили о том, что товар уже в пути. 

Карине удалось купить зимние сапоги по очень низкой цене.
Карине удалось купить зимние сапоги по очень низкой цене. Фото: Lugeja foto

«На сайте было написано, что доставка осуществляется в течение восьми дней», - вспоминает Карина, которая не получила посылку в обещанный срок и 8 января решила написать продавцу на почту. На следующий день жительнице Таллинна пришел ответ, в котором утверждалось, что ее посылка в транзитном пункте и скоро будет доставлена. 

13 января Карина получила долгожданное сообщение от Omniva о том, что ее посылка в почтовом отделении. «На почте меня ждала маленькая коробка. Я на нее посмотрела, мне стало смешно: туда бы не влез и один ботинок!», - говорит она.

На почте Карину ждала маленькая коробочка, по которой стало ясно, что посылка пришла издалека.
На почте Карину ждала маленькая коробочка, по которой стало ясно, что посылка пришла издалека. Фото: Lugeja foto

В коробке лежали очки Quiksilver, а на посылке стоял точно такой же номер заказа, как и в письме, которое Карина получила 11 декабря. В недоумении она сразу же написала в поддержку сайта, но ответа до сих пор не получила.

«Если честно, то я такие очки никогда не носила. Но по тому, как они выглядят и сколько весят, я предполагаю, что это AliExpress. Да и раз уже такая канитель пошла, навряд ли они мне что-то оригинальное прислали», - делится Карина.

Очки Quiksilver, которые ей пришли.
Очки Quiksilver, которые ей пришли. Фото: Lugeja foto

Какое-то время спустя Карина наткнулась на странное видео в TikTok. В ролике эстонка рассказала, как стала жертвой фишинга, заказав на сайте lindexeesti.com одежду. Оказалось, что с ее счета сняли сумму, которая в разы превышала предполагаемую стоимость вещей. «Я сразу же заблокировала свою карту и стала смотреть, куда ушли деньги», - делится эстонка в видео. Когда она получила выписку со счета, выяснилось, что она покупала одежду не с эстонского сайта, а с гонконгского. «Деньги ушли в гонконгский мебельный интернет-магазин! А я просто хотела купить себе пижаму!», - жалуется девушка, которой теперь остается только догадываться, придет ли ей посылка и какая.

Карина подметила, что они обе заказывали с сайта, название которого заканчивалось на «eesti.com», добавляя, что, скорее всего, они обе стали жертвами одних и тех же мошенников.

Мы написали в Департамент защиты прав потребителей и технадзора, но на момент публикации статьи ответа не получили. Добавим его при первой возможности.

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