ФОТО ⟩ Таллиннка заказала на эстонском сайте зимнюю обувь, но впала в ступор, когда получила посылку

Карина (имя изменено, известно редакции) рассказала редакции, что давно присматривала себе мунбуты, но не знала, где их лучше заказать. «Я смотрела разные сайты, искала информацию про мунбуты: я вообще такую обувь никогда не носила», - говорит она, добавляя, что в один момент ей на глаза попался злосчастный сайт, с которого жительница Таллинна и решила заказать зимнюю обувь.

Изначально на сайте мунбуты стоили 125,88 евро, но с Карининого счета сняли только 90,84 евро. Фото: Kuvatõmmis/Moonbooteesti.com

Заказ был оформлен в пятницу, 8 декабря, и хотя изначальная стоимость мунбутов была 125,88 евро, Карина попала на скидки и заплатила всего лишь 90,84 евро. 11 декабря Карине пришло письмо с подтверждением заказа, а 15 декабря ее уведомили о том, что товар уже в пути.

Карине удалось купить зимние сапоги по очень низкой цене. Фото: Lugeja foto

«На сайте было написано, что доставка осуществляется в течение восьми дней», - вспоминает Карина, которая не получила посылку в обещанный срок и 8 января решила написать продавцу на почту. На следующий день жительнице Таллинна пришел ответ, в котором утверждалось, что ее посылка в транзитном пункте и скоро будет доставлена.

13 января Карина получила долгожданное сообщение от Omniva о том, что ее посылка в почтовом отделении. «На почте меня ждала маленькая коробка. Я на нее посмотрела, мне стало смешно: туда бы не влез и один ботинок!», - говорит она.

На почте Карину ждала маленькая коробочка, по которой стало ясно, что посылка пришла издалека. Фото: Lugeja foto