Поклонники Свифт, назвавшие себя Swifties, приняли меры самостоятельно, прежде чем изображения были удалены из X. Чтобы затруднить поиск непристойных изображений, многие фанаты разместили соответствующие ключевые слова, добавив слова: «Защитите Тейлор Свифт».»

На фоне непрекращающегося скандала по поводу изображений адвокат по правам потерпевших из Нью-Йорка Кэрри Голдберг предложила Свифт свои услуги.

Сенатор Марк Уорнер, демократ от Вирджинии и председатель сенатского комитета по разведке, также высказался по этому вопросу во вторник, поделившись статьей Newsweek о возмущении, которое вызвали эти изображения. «Я неоднократно предупреждал, что ИИ может быть использован для создания интимных изображений без согласия», — написал он на X. «Это прискорбная ситуация, и я буду продолжать настаивать на том, чтобы компании, занимающиеся ИИ, прекратили эту ужасную возможность и на платформы, чтобы остановить их обращение».

«Интимные фейковые изображения, подобные тем, которые нацелены на Тейлор Свифт, вызывают тревогу, и, к сожалению, они становятся все более и более распространенными в Интернете. Я потрясен, что этот тип сексуальной эксплуатации не является федеральным преступлением – именно поэтому я представил закон, наконец-то сделайте это», – сказал Морелл.

«Изображения могут быть фальшивыми, но их воздействие вполне реально. Дипфейки происходят каждый день с женщинами повсюду в нашем все более цифровом мире, и пришло время положить им конец. Мое законодательство стало бы важным шагом вперед в регулировании ИИ и обеспечение последствий для тех, кто создает дипфейковые изображения».

Скандал со звездой Тейлор Свифт и дипфейками ИИ может повлиять на изменение закона