Тейлор Свифт получила поддержку после того, как откровенно сексуальные изображения ИИ, изображающие ее, были распространены в социальных сетях, а влиятельный адвокат предложил представлять ее интересы, если она подаст в суд, пишет Mixnews.
Скандал со звездой Тейлор Свифт и дипфейками ИИ может повлиять на изменение закона
Изображения AI – это изображения, созданные с помощью программного обеспечения искусственного интеллекта с использованием текстовой подсказки. Это можно сделать без согласия человека. Среди опубликованных AI-изображений Свифт есть те, на которых она изображена в неуместной позе во время игры «Канзас-Сити Чифс». Поп-звезда посетила несколько игр команды НФЛ в этом сезоне на фоне своего романа с футболистом «Чифс» Трэвисом Келси.
Оскорбительные изображения ИИ появились на порносайте Celeb Jihad со знаменитостями, посвященном искусственному интеллекту, 15 января. Впоследствии на этой неделе они были опубликованы в X, ранее Twitter, и набрали миллионы просмотров, прежде чем соответствующие аккаунты были заблокированы.
В понедельник непристойные изображения ИИ, изображающие Свифт, были опубликованы в аккаунте X @FloridaPigMan. С тех пор они были удалены за нарушение правил социальной сети.
Правовая система не отреагировала на возникающую угрозу наводнения таких изображений в общедоступных местах, но со временем ситуация может измениться. Во вторник два законодателя США повторно внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому распространение без согласия порнографических изображений, измененных в цифровом формате, будет признано федеральным преступлением.
Конгрессмен Джозеф Морелл, демократ из Нью-Йорка, впервые в мае 2023 года стал автором «Закона о предотвращении дипфейков интимных изображений», который, по его словам, в то время был создан «для защиты права на неприкосновенность частной жизни в Интернете на фоне роста искусственного интеллекта и цифровых технологий».
Поклонники Свифт, назвавшие себя Swifties, приняли меры самостоятельно, прежде чем изображения были удалены из X. Чтобы затруднить поиск непристойных изображений, многие фанаты разместили соответствующие ключевые слова, добавив слова: «Защитите Тейлор Свифт».»
На фоне непрекращающегося скандала по поводу изображений адвокат по правам потерпевших из Нью-Йорка Кэрри Голдберг предложила Свифт свои услуги.
Сенатор Марк Уорнер, демократ от Вирджинии и председатель сенатского комитета по разведке, также высказался по этому вопросу во вторник, поделившись статьей Newsweek о возмущении, которое вызвали эти изображения. «Я неоднократно предупреждал, что ИИ может быть использован для создания интимных изображений без согласия», — написал он на X. «Это прискорбная ситуация, и я буду продолжать настаивать на том, чтобы компании, занимающиеся ИИ, прекратили эту ужасную возможность и на платформы, чтобы остановить их обращение».
«Интимные фейковые изображения, подобные тем, которые нацелены на Тейлор Свифт, вызывают тревогу, и, к сожалению, они становятся все более и более распространенными в Интернете. Я потрясен, что этот тип сексуальной эксплуатации не является федеральным преступлением – именно поэтому я представил закон, наконец-то сделайте это», – сказал Морелл.
«Изображения могут быть фальшивыми, но их воздействие вполне реально. Дипфейки происходят каждый день с женщинами повсюду в нашем все более цифровом мире, и пришло время положить им конец. Мое законодательство стало бы важным шагом вперед в регулировании ИИ и обеспечение последствий для тех, кто создает дипфейковые изображения».
Скандал со звездой Тейлор Свифт и дипфейками ИИ может повлиять на изменение закона