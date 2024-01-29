Ученые узнали, как жить долго и насыщенно: простое и приятное занятие убережет мозг от старения

Лучше всего влияет на мыслительные процессы игра на фортепиано.

Как пишет Independent, ученые из Университета Эксетера проанализировали данные более тысячи взрослых людей в возрасте 40 лет и старше, которые принимали участие в исследовании Protect, цель которого - понять, как стареет мозг.

В частности, в исследовании особое внимание уделялось опыту участия людей в музыкальных мероприятиях - будь то игра на музыкальном инструменте или пение в хоре. Команда также исследовала здоровье своего мозга, включая психические процессы, которые помогают планировать, сосредотачиваться, запоминать и жонглировать задачами, известными как исполнительная функция.

Исследования показали, что фортепиано особенно связано с улучшением умственных процессов у людей старше 40 лет.

«Исследователи обнаружили, что игра на музыкальных инструментах, особенно на фортепиано, связана с улучшением памяти и исполнительной функции. Пение также было связано с улучшением здоровья мозга, но исследователи заявили, что социальные факторы принадлежности к группе также могут играть определенную роль», - пишет издание.

Как отметили исследователи, в целом занятия музыкой могут быть способом улучшить ловкость и устойчивость мозга, известные как когнитивный резерв.

«Существует множество доказательств пользы занятий в музыкальных кружках для людей с деменцией, и этот подход может быть распространен как часть пакета здорового старения для пожилых людей, чтобы позволить им снизить риск и улучшить здоровье мозга», - отмечают исследователи.

Они добавляют, что способность создавать или играть музыку - будь то пение или игра на музыкальном инструменте - может сохраняться даже тогда, когда люди, живущие с деменцией, потеряли другие способности и средства общения.