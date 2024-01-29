Пэрис Хилтон устроила для сына праздник в стиле «Русалочки»

На празднике звучала музыка из диснеевского мультфильма «Русалочка». Кроме того, для детей на празднике появились и животные – кролики, морские свинки и даже пони в костюме единорога.

«Это первый день рождения Феникса, и у нас есть тема »Живущие под водой«. Я так взволнована. Всю свою жизнь я устраивала потрясающие вечеринки по случаю дня рождения. Так что теперь возможность устроить праздник для моего маленького мальчика – это особенное воспоминание».

На празднике были и знаменитости – Келли Осборн с сыном и Румер Уиллис с дочерью. Также на вечеринке была и младшая дочь Пэрис Хилтон, Лондон.

Пэрис Хилтон и её супруг Картер Реум впервые стали родителями год назад. Их сын Феникс появился на свет благодаря суррогатной матери. За это Хилтон многие раскритиковали, но Пэрис рассказывала, что к такому способу стать матерью она прибегла из-за проблем со здоровьем, в том числе ментальных.

В ноябре прошлого года на свет появилась их дочь Лондон, которую также родила суррогатная мать.