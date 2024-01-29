Представьте себе ситуацию: возвращаетесь с детьми, загорелые и отдохнувшие, из отпуска в холодный и пасмурный Таллинн и мечтаете попасть домой. Вызываете такси, но оказывается, что в машине есть только одно детское кресло. Что же делать?
ОДНА С ДЕТЬМИ И ЧЕМОДАНАМИ ⟩ Жительница Таллинна вызвала такси в аэропорт, но поездка домой пошла не по ее сценарию
В такой ситуации оказалась жительница столицы, которая рассказала в группе EZ-дуны!, что прилетела в Таллиннский аэропорт с двумя детьми, которым 4 и 6 лет.
«Время 23:15, прилетели с отпуска. Заказываю в очередной раз Bolt, Child Seat. Приезжает водитель и начинает высказывать недовольства. "Что мне теперь делать? Детей двое, а бустер один... Если остановит полиция, мне придется платить штраф"», - пишет она.
В ответ на претензию водителя, таллиннка задала встречный вопрос: «А что делать мне с детьми и чемоданами?» Водитель на этот вопрос сказал, что его это не касается.
Сев в машину, по словам автора публикации, водитель начал сглаживать неприятный разговор. «Сказал, мол, виновата компания Bolt, что не продумали ситуацию. Я сама за безопасность в первую очередь. Была бы услуга с двумя сидениями, я бы заказывала ее. Как быть? Иногда просто приходится заказывать такси. Неприятный осадок остался», - пишет мать.
Мы решили разобраться в ситуации в целом. Что делать, если вам надо поехать на такси с несколькими детьми, тем более из аэропорта - ведь с собой в отпуск не повезешь бустер для ребенка? Какие правила есть на этот счет? Мы задали эти и другие вопросы фирме Bolt и Департаменту транспорта.
Руководитель службы поездок Bolt Оскар Рыым говорит, что Bolt стремится предоставлять транспортные услуги, отвечающие потребностям клиентов, поэтому предлагает отдельную категорию для пассажиров с детьми.
«Водители, которые выполняют поездки категории Child, имеют в машине одно кресло-бустер, предназначенное для детей весом от 15 до 36 кг. Если детей несколько, родителям рекомендуется взять с собой другие кресла-бустеры. Водитель отвечает за безопасность всех пассажиров и имеет право отказать в поездке, если в машине нет детских кресел-бустеров. Полиция также имеет право привлечь водителя к ответственности в этой ситуации», - говорит Рыым.
Он добавил, что в автомобилях Bolt, оборудованных детскими креслами, бустеры доступны только для детей постарше, они не предлагают автомобильные люльки. «Просим пассажиров при необходимости взять с собой собственное детское кресло. Кроме того, согласно правилам дорожного движения, ребенок в возрасте до трех лет может перевозиться на заднем сиденье на коленях взрослого пассажира, при условии, что пассажир, держащий ребенка на коленях, пристегнут ремнем безопасности и держит на коленях одного ребенка», - объясняет представитель Bolt.
Виллу Ване, эксперт по дорожному движению Департамента транспорта сказал нам, что хотя отдел общественного транспорта находится в ведении Министерства регионального развития и сельского хозяйства, Закон о дорожном движении не предусматривает того, сколько кресел должно быть в машине, оказывающей услуги такси, а ситуация с такси за последние годы сильно изменилась.
«Заказывая такси, необходимо договориться с водителем и узнать, может ли он взять больше одного ребенка. Не достаточно выбрать категорию Child, нужно договориться или спросить», - говорит Ване.
Что касается обязанностей или прав таксиста - он обязан перевозить детей, как того требуют правила дорожного движения. «Если у водителя нет такой возможности, он может вежливо отказать клиенту, сославшись на то, что не может выполнить заказ, поскольку не в состоянии должным образом обеспечить безопасность всех пассажиров», - отмечает Ване.
В случае с такси в Законе о дорожном движении есть примечание (Ст. 36 п. 9):
При перевозке на заднем сиденье такси ребенка в возрасте до трех лет использование удерживающего снаряжения для ребенка не является обязательным. Ребенка в возрасте до трех лет разрешается перевозить на руках сидящего на заднем сиденье такси пассажира при условии, что такой пассажир надлежащим образом пристегнут ремнем безопасности и держит на руках одного ребенка. При перевозке детей в возрасте старше трех лет на заднем сиденье такси, как минимум, один ребенок должен быть пристегнут с помощью адаптера ремня безопасности и, в зависимости от роста ребенка, - ремнем безопасности для взрослых или только его поясной частью либо иным надлежащим удерживающим снаряжением. При перевозке остальных детей на заднем сиденье такси следует использовать, как минимум, поясную часть ремня безопасности для взрослых.