ОДНА С ДЕТЬМИ И ЧЕМОДАНАМИ ⟩ Жительница Таллинна вызвала такси в аэропорт, но поездка домой пошла не по ее сценарию

В такой ситуации оказалась жительница столицы, которая рассказала в группе EZ-дуны!, что прилетела в Таллиннский аэропорт с двумя детьми, которым 4 и 6 лет.

«Время 23:15, прилетели с отпуска. Заказываю в очередной раз Bolt, Child Seat. Приезжает водитель и начинает высказывать недовольства. "Что мне теперь делать? Детей двое, а бустер один... Если остановит полиция, мне придется платить штраф"», - пишет она.

В ответ на претензию водителя, таллиннка задала встречный вопрос: «А что делать мне с детьми и чемоданами?» Водитель на этот вопрос сказал, что его это не касается.

Сев в машину, по словам автора публикации, водитель начал сглаживать неприятный разговор. «Сказал, мол, виновата компания Bolt, что не продумали ситуацию. Я сама за безопасность в первую очередь. Была бы услуга с двумя сидениями, я бы заказывала ее. Как быть? Иногда просто приходится заказывать такси. Неприятный осадок остался», - пишет мать.

Мы решили разобраться в ситуации в целом. Что делать, если вам надо поехать на такси с несколькими детьми, тем более из аэропорта - ведь с собой в отпуск не повезешь бустер для ребенка? Какие правила есть на этот счет? Мы задали эти и другие вопросы фирме Bolt и Департаменту транспорта.