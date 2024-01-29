Дом, в котором была основана компания Amazon, выставили на продажу

Дом в Вашингтоне с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, расположенный по адресу 10704 NE 28th Street в Белвью, выставлен на продажу за 2,3 миллиона долларов. Особенная же ценность недвижимости в том, что в гараже этого дома в 1994 году была основана одна из крупнейших и самых дорогих компаний современности Amazon. В тот период Джефф Безос, основатель бренда, и его бывшая жена Маккензи Скотт снимали дом за 890 долларов, пишет Architectural Digest.

Жилье площадью 143 квадратных метра было построено в 1954 году, но пережило капитальный ремонт в 2001-м.

Дом несколько раз переходил из рук в руки. В 1998 году он был выставлен на продажу за 182 тысячи. Через семь лет новые владельцы отдали за него уже 375 тысяч. В 2009-м его цена выросла до 620 тысяч, а в 2019-м он продан за 1,53 миллиона долларов.

В последний раз жилье выставили на продажу 18 января 2024 года.

Чтобы напомнить о первых днях существования Amazon, команда риелторов воссоздала оригинальную бело-голубую вывеску «amazon.com», которая теперь украшает гараж.

История Amazon повествует о том, как компания зародилась в оригинальном гараже, оборудованном самодельными столами, сделанными из дверей, купленных в Home Depot. Эта скромная установка до сих пор символизирует одну из основных ценностей Amazon.

Однако штаб-квартира в гараже просуществовала недолго, поскольку Amazon быстро переросла это помещение и через несколько месяцев переехала в офис на юге центра Сиэтла.

Интересно, что Безос выбрал этот дом в Бельвью отчасти потому, что в нем был гараж, переоборудованный в комнату отдыха, что позволяло ему похвастаться наличием гаражного стартапа, похожего на легенды Кремниевой долины, такие как Hewlett-Packard.