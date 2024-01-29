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17 000 В МЕСЯЦ ⟩ Эстонка, страдающая тяжелой болезнью, подает в суд на Кассу здоровья

Геттер Трумси
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Маарья борется с хроническим заболеванием.
Маарья борется с хроническим заболеванием. Фото: Kaader «Telehommiku» saatest

Одной из гостей передачи Telehommik на этой неделе стала Маарья Тедер, которая борется с кистозным фиброзом. Из-за хронического заболевания Маарья нуждается в дорогостоящих лекарствах, которые ее медицинская страховка не покрывает.

«Больше всего это влияет на мое дыхание, работу легких и немного на работу печени. Но самое главное, что меня беспокоит, - это то, что мой организм вырабатывает такую вязкую слизь, которая в значительной степени препятствует работе моих легких. Легкие забиты густой мокротой», - описала свою болезнь Маарья Тедер на Kanal 2 в программе Telehommik, которая вышла в эфир в понедельник.

По словам Маарьи, эту мокроту трудно выводить, и из-за нее постоянно возникают легочные инфекции: «Я хожу в больницу, чтобы удалять эту мокроту, и мне назначают много антибиотиков и очень дорогих лекарств».

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