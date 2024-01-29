17 000 В МЕСЯЦ ⟩ Эстонка, страдающая тяжелой болезнью, подает в суд на Кассу здоровья

Одной из гостей передачи Telehommik на этой неделе стала Маарья Тедер, которая борется с кистозным фиброзом. Из-за хронического заболевания Маарья нуждается в дорогостоящих лекарствах, которые ее медицинская страховка не покрывает.
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«Больше всего это влияет на мое дыхание, работу легких и немного на работу печени. Но самое главное, что меня беспокоит, - это то, что мой организм вырабатывает такую вязкую слизь, которая в значительной степени препятствует работе моих легких. Легкие забиты густой мокротой», - описала свою болезнь Маарья Тедер на Kanal 2 в программе Telehommik, которая вышла в эфир в понедельник.