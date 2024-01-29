Любимая жителями Эстонии страна запретила одноразовые вейпы

Как сообщает The Guardian, в Великобритании введут полный запрет на одноразовые вейпы. Это часть более масштабной кампании по борьбе с курением среди молодежи.

Запрет пока касается только одноразовых электронных сигарет, рассчитанных на ограниченное количество употреблений. Новые правительственные меры также предполагают жесткие ограничения на распространение многоразовых вейпов. Запрет на одноразовые электронные сигареты связан не только с защитой молодежи от курения, но и с заботой об экологии: еженедельно в Соединенном Королевстве на свалки отправляются около 5 млн вейпов, переработка которых связана со значительными затруднениями.

«Как знает любой родитель или учитель, один из самых тревожных трендов сейчас – рост употребления вейпов среди детей. Мы должны действовать прежде, чем это станет повсеместным. Как премьер-министр, я обязан делать то, что считаю правильным для нашей страны в долгосрочной перспективе. Поэтому я иду на решительный шаг, запрещая одноразовые вейпы», – заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Британские власти также планируют ужесточить требования к продаже обычных многоразовых вейпов, чтобы снизить их привлекательность для детей и подростков. В частности, они собираются ограничить использование сладких и фруктовых ароматизаторов, запретить яркие упаковки и обязать магазины не размещать вейпы на видных местах. Эти нововведения вступят в силу в конце 2024 или начале 2025 года.

Количество детей младше 15 лет, употребляющих вейпы, в Великобритании всего за три года выросло втрое и достигло девяти процентов. Число подростков младше 17 лет, употребляющих вейпы, за последние два года увеличилось в девять раз.

Борьбу с вейпами поддержали британские медики и общественники. Согласно опросу, в котором приняли участие 25 тысяч человек, 70 процентов родителей, учителей и врачей одобряют полный запрет одноразовых электронных сигарет.