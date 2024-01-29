Не стесняться и не врать: как говорить с ребенком о сексе

На этот вопрос я была вполне готова ответить, поэтому терпеливо объяснила ему, что ребенок появляется из тела матери. А вот следующий вопрос, честно сказать, поставил меня в тупик: «Ладно, из тела, хорошо. А попадают они в это тело женщины КАК?». Мне показалось, что все вокруг перестали не то что говорить – даже дышать. И все эти люди, едущие по домам после трудового дня, с огромным интересом дружно уставились на меня: мол, ну давай, что же ты ответишь?..

«Дети и подростки, регулярно беседующие со своими родителями о сексе и отношениях, реже рискуют своим сексуальным здоровьем и чаще ведут здоровый и безопасный образ жизни. Поэтому никогда не рано и никогда не поздно начать говорить с ребенком о сексе и отношениях.

Как только дети начинают учиться говорить, вы можете рассказать им о названиях частей их тела. Как только они начинают общаться с другими детьми, вы можете научить их уважать других людей и говорить о своих чувствах. Все это закладывает основу для здоровой сексуальности и отношений в будущем», – рассказывает психолог Мария Леббен.

Как же поддержать разговор, чтобы он соответствовал возрасту?