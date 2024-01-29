Советы психолога, как обсуждать с детьми щекотливые темы, пишет Womanhit. Однажды мы ехали в переполненном автобусе с моим тогда пятилетним сыном. Пассажиры замерли, когда он громко спросил: «Мама, а откуда берутся дети?»
Не стесняться и не врать: как говорить с ребенком о сексе
На этот вопрос я была вполне готова ответить, поэтому терпеливо объяснила ему, что ребенок появляется из тела матери. А вот следующий вопрос, честно сказать, поставил меня в тупик: «Ладно, из тела, хорошо. А попадают они в это тело женщины КАК?». Мне показалось, что все вокруг перестали не то что говорить – даже дышать. И все эти люди, едущие по домам после трудового дня, с огромным интересом дружно уставились на меня: мол, ну давай, что же ты ответишь?..
«Дети и подростки, регулярно беседующие со своими родителями о сексе и отношениях, реже рискуют своим сексуальным здоровьем и чаще ведут здоровый и безопасный образ жизни. Поэтому никогда не рано и никогда не поздно начать говорить с ребенком о сексе и отношениях.
Как только дети начинают учиться говорить, вы можете рассказать им о названиях частей их тела. Как только они начинают общаться с другими детьми, вы можете научить их уважать других людей и говорить о своих чувствах. Все это закладывает основу для здоровой сексуальности и отношений в будущем», – рассказывает психолог Мария Леббен.
Как же поддержать разговор, чтобы он соответствовал возрасту?
Все зависит от того, какие детали вы включите в разговор. Например, если пятилетний ребенок спросит о том, что такое рождение, ответ про появление из тела матери вполне нормален. Если тот же вопрос задает 10-летний ребенок, ваш ответ может быть более подробным и начинаться так: «После 9 месяцев роста в матке матери ребенок выходит через влагалище», – говорит Мария.
Только не пытайтесь охватить все сразу – это может оказаться непосильной задачей. Лучше провести много маленьких бесед в течение долгого времени. Самое главное – дать ребенку понять, что он может задавать вам вопросы или приходить к вам за поддержкой, не боясь стыда или осуждения.
Как начать разговор о сексе и отношениях со своими детьми?
Разговор с ребенком о сексе, отношениях и здоровье – это разговор на всю жизнь. И он должен быть максимально честным и искренним. Регулярные разговоры дают понять, что эти темы достаточно важны, чтобы их постоянно поднимать, и являются нормальной частью жизни.
По словам Марии, «повседневная жизнь предоставляет множество возможностей поговорить о сексуальности и отношениях. Например, когда вы, другой член семьи, подруга или соседка объявляет о своей беременности. Когда о половом созревании, свиданиях, любви или сексе заходит речь в телепередаче, фильме или в песне по радио. Когда вы видите нереалистичные изображения или очень сексуализированные тела (например, отфотошопленных знаменитостей или моделей).
Это может быть реклама прокладок и тампонов, противозачаточных средств или презервативов, новостные сюжеты или объявления, в которых говорится о сексе. Если что-то из этого всплывает, вступайте и начинайте разговор».
Начните с открытого вопроса
Например, так: «Что ты знаешь о том, как происходит беременность?», «Что ты думаешь о том, что знаменитость на обложке отфотошоплена так, что выглядит совершенно непохожей на себя саму?». Можно спрашивать о том, почему все считают, что розовый цвет и куклы только для девочек и так далее.
Вот несколько других способов завязать разговор
В начальной и средней школе дайте детям книги об анатомии или половом созревании и позвольте им самостоятельно изучить их. Проверьте, что они узнали, что было непонятно, и ответьте на любые вопросы.
Регулярно интересуйтесь тем, что происходит с ними и их сверстниками в школе. Спрашивайте, как они относятся к дружбе, и помогайте им справиться с трудностями.
Когда они подрастут, спросите их о влюбленностях, свиданиях и отношениях. Спросите, как, по их мнению, они узнают, когда будут готовы к сексу, включая ответственность, которая с ним связана (например, предотвращение нежелательной беременности и венерических заболеваний).
«Будьте открыты и выслушайте их ответы. Восполняйте пробелы в знаниях и исправляйте дезинформацию, если вы ее услышали. Если они смущаются, когда вы поднимаете какую-то из этих тем, успокойте их, что это нормально, когда они смущаются из-за таких вещей, но им нечего стыдиться. И пусть они знают, что всегда могут прийти к вам, чтобы все обсудить, получить совет, найти полезную информацию или получить доступ к медицинской помощи», – советует психолог.
Отвечайте коротко и просто
Объясняйте новые слова, которые ваш ребенок, возможно, не слышал раньше. Если вы не знаете ответа на какой-то вопрос, вы можете поискать его самостоятельно или вместе. Вы можете сказать: «Я рад, что ты задал этот вопрос. Я не знаю, как это объяснить/как ответить. Давай поищем!».
Помните, что нет ничего страшного, если вы чувствуете себя немного неловко, или если вы, или ваш ребенок смущаетесь. Постарайтесь справиться с неловкостью. Это будет полезно для вас обоих. К тому же, чем больше практики вы получите, отвечая на сложные вопросы, тем легче это будет делать.