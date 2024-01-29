Владимир Зеленский о праздновании своего дня рождения: «Я не могу себе дать такую возможность»

«Завтра ваш 46-й день рождения. Второй день рождения с начала полномасштабной войны. Вы его празднуете?» – спросила у Зеленского журналистка.

«Я не могу себе дать такую возможность, если честно. Нет настроения. Ежедневно есть те или иные вызовы, есть трагические моменты для наших людей», – отметил Зеленский.

По словам украинского президента, он спокойно относится к своему дню рождения.

«Я считаю, что все праздники нас ждут после окончания войны, после победы, – сказал он. – Мне кажется, это справедливо по отношению к тем людям, которые без праздников работают и воюют».