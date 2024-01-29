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Владимир Зеленский о праздновании своего дня рождения: «Я не могу себе дать такую возможность»

Limon.ee
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Президент Украины Владимир Зеленский, которому 25 января исполнилось 46 лет, не отмечал свой день рождения. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD. Журналистка отметила, что разговор состоялся за день до дня рождения украинского президента, пишет Гордон.

«Завтра ваш 46-й день рождения. Второй день рождения с начала полномасштабной войны. Вы его празднуете?» – спросила у Зеленского журналистка.

«Я не могу себе дать такую возможность, если честно. Нет настроения. Ежедневно есть те или иные вызовы, есть трагические моменты для наших людей», – отметил Зеленский.

По словам украинского президента, он спокойно относится к своему дню рождения.

«Я считаю, что все праздники нас ждут после окончания войны, после победы, – сказал он. – Мне кажется, это справедливо по отношению к тем людям, которые без праздников работают и воюют».

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