Поклонники Бритни Спирс испортили громкое возвращение Джастина Тимберлейка в музыку

Недавно американский певец Джастин Тимберлейк выпустил новый трек под названием Selfish. Интересно, что это первая композиция за последние пять лет молчания исполнителя, а впоследствии анонсировал и целый альбом Everything I Thought It was. Однако не обошлось без инцидентов, пишет Unian.