Поклонники Бритни Спирс испортили громкое возвращение Джастина Тимберлейка в музыку

Его песня Selfish вышла после признаний Бритни Сприс в своей автобиографической книге. Женщина написала, что во время отношений с Джастином в 2002 году, он заставил ее сделать аборт. Эта новость наделала немало шума среди поклонников звезды.

Они начали откровенно хейтить новую композицию Тимберлейка, не дают ей распространяться в чартах и сравнивают с песней Спирс, которая точно также называется, пишет издание Entertainment Weekly.

Все началось с шуточного поста в твиттер-аккаунте Britney Stan. В нем было написано, что Бритни выпустит «новую» песню Selfish, которую стоит поддержать. Поклонники сделали и запустили хэштег #BritneySpearsSelfish. Эти действия значительно подняли старый трек певицы и помешали Тимберлейку выйти в топы. Также поклонники покупают Selfish в исполнении Бритни Спирс в iTunes и активно слушают в стриминговых сервисах.

Кстати, на днях все же этой песне удалось опередить Тимберлейка и выйти на первое место многих чартов.