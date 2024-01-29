В последнее время часто говорят, что взрослые люди не знают, как вести себя в театральных залах, и, к сожалению, хамство с их стороны продолжает процветать. На портал ТV3 обратилась разгневанная женщина, которая совсем недавно столкнулась с неприятным поведением в кинотеатре. «Я правда не понимаю, зачем приходить в кино и одновременно разговаривать по телефону, и есть?»
Разгневанный зритель: зачем приходить в кинотеатр, если ты болтаешь по телефону?
Публикуем письмо читателя полностью:
Я с некоторым удивлением, но с искренним признанием прочитала недавно вышедшие рассказы о некультурных людях в театре. Я была поражена, потому что это не новость и не та проблема, которая возникла сегодня! Кстати, в кинотеатрах ситуация еще хуже. Я вспомнила, что сама сталкивалась с подобными случаями в кинозалах. Каждый раз иду в кино и думаю: с чем я столкнусь на этот раз? Кто, когда и как будет мешать просмотру фильма?
Эта проблема, которая существует уже много лет, от которой у меня, как у обычного любителя кино, раскалывается голова.
Теперь, когда вновь можно посещать кинотеатры и есть различный выбор фильмов для просмотра, я решила снова принять вызов и пойти посмотреть получивший признание критиков фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные».
По моему мнению, я достаточно подготовилась, чтобы избежать неприятного похода в кино с ужасно ведущими себя взрослыми, т. е. я купила билет на обеденное время в воскресенье в самый дорогой кинотеатр с небольшим количеством мест. Мало мест означает мало людей. Я была взволнована и надеялся на лучшее. Еще мне показалось, что это совсем необычный фильм, на него пойдут только те, кто поистине ценит искусство кино.
Я ошиблась, поэтому вот небольшой список того, что я произошло во время сеанса в кино:
1. Половина зрителей не может сидеть и смотреть фильм без похода в туалет. Я не исключаю, что у кого-то действительно могут быть какие-то проблемы со здоровьем, и кому-то необходимо часто выходить в уборную, но не половина же зала? Я понимаю такое поведение во время детского фильма у детей, но взрослые?
2. Непрерывное поглощение еды и напитков в течение всего сеанса. Опять же в извинения перед подписчиками надо сказать, что если кино само это пропагандирует, то нет никаких оснований обвинять его напрямую. Вопрос в том, разумно ли и необходимо ли пить коктейли в середине дня в том же темпе и количестве словно ты на вечеринке, а не в кино.
3. Телефонные наркоманы, которые не могут не держать экран включенным. Похоже, что в кинотеатре дежурили только врачи и другие важные и ответственные люди, которые должны быть всегда доступны, что обусловливает необходимость постоянного контроля за телефоном.
4. Люди, случайно попавшие на сеанс до ужаса непонятного и странного фильма, которым было скучно и которые, вероятно, от скуки, обратились к пунктам 1, 2 и 3. Переписывались между собой в стиле «эй, я закажу еду, что ты хочешь…»
Я правда не понимаю, зачем ты приходишь в кино, когда ты одновременно говоришь по телефону и ешь? Почему тебя вообще не волнует, какой фильм ты смотришь? Для вас это все еще доступно и понятно? Как жалеть, что пропустил половину фильма из-за постоянных перемещений туда-сюда?
Но, как говорится, не только критикуйте, но и предлагайте решения! В данном случае эти решения, пожалуй, являются предложениями для нашей единственной сети кинотеатров по разработке собственного приложения.
В будущем добавьте, пожалуйста, такие дополнительные фильтры:
- Я бы хотел выбрать сеанс, при котором во время фильма нельзя было бы заказать еду;
- Я хотел бы выбрать сеанс, в котором у всех будут конфискованы телефоны во время просмотра фильма;
- Я бы хотел выбрать сеанс, где перед входом в зал каждый посетитель дает клятву и три капли крови, которыми подтверждает, что может сидеть спокойно и без перерыва в туалет не менее трех часов подряд
А пока я пообещала себе, что постараюсь тщательнее выбирать время и место посещения кинотеатра.