Разгневанный зритель: зачем приходить в кинотеатр, если ты болтаешь по телефону?

1. Половина зрителей не может сидеть и смотреть фильм без похода в туалет. Я не исключаю, что у кого-то действительно могут быть какие-то проблемы со здоровьем, и кому-то необходимо часто выходить в уборную, но не половина же зала? Я понимаю такое поведение во время детского фильма у детей, но взрослые?

2. Непрерывное поглощение еды и напитков в течение всего сеанса. Опять же в извинения перед подписчиками надо сказать, что если кино само это пропагандирует, то нет никаких оснований обвинять его напрямую. Вопрос в том, разумно ли и необходимо ли пить коктейли в середине дня в том же темпе и количестве словно ты на вечеринке, а не в кино.

3. Телефонные наркоманы, которые не могут не держать экран включенным. Похоже, что в кинотеатре дежурили только врачи и другие важные и ответственные люди, которые должны быть всегда доступны, что обусловливает необходимость постоянного контроля за телефоном.

4. Люди, случайно попавшие на сеанс до ужаса непонятного и странного фильма, которым было скучно и которые, вероятно, от скуки, обратились к пунктам 1, 2 и 3. Переписывались между собой в стиле «эй, я закажу еду, что ты хочешь…»