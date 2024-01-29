ФОТО ⟩ Скандальная эстонская блондинка собрала вещи и ждет новых жильцов для своей шикарной таллиннской квартиры

Бригитте Сюзанне Хунт недавно объявила в социальных сетях, что ищет арендатора для своей квартиры в Какумяэ. «Уже есть несколько желающих», - сказала она. «Чтобы быть уверенной в том, что я удачно сдам квартиру, я наняла маклера».
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«Сипсики. Скоро я буду сдавать свою квартиру в Какумяэ», - сообщила светская львица Бригитте Сюзанне Хунт в своем Instagram на прошлой неделе. По ее словам, площадь квартиры составляет 63 квадратных метра, а в стоимость входит парковочное место.