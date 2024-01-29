«Я все откладывала обследование»: История женщины, у которой обнаружили рак шейки матки

Женщина из Литвы узнала, что у нее рак шейки матки, когда болезнь балы уже запущена и появились тяжелые и опасные для жизни симптомы. Только после этого женщина обратилась к врачу с жалобами на плохое самочувствие, пишет 15min .

«В конце марта 2017 года меня срочно доставили в приемное отделение больницы из-за обильного кровотечения», – начинает всю историю женщина. «Признаюсь, до этого я замечала определенные симптомы в течение нескольких месяцев, хотя у меня ничего не болело и сильно не беспокоило. Поэтому я откладывала запись к врачу и не спешила обследоваться. В тот день, когда я попала на прием, я поняла, что ситуация очень серьезная», – рассказывает женщина, у которой диагностировали вторую стадию рака шейки матки.