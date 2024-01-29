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«Я все откладывала обследование»: История женщины, у которой обнаружили рак шейки матки

Марью Рянк
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Pexels / CC0 Licence / Jeff Denlea

«Я никогда не была добросовестной пациенткой, которая регулярно проверяет свое здоровье», – говорит 52-летняя женщина, у которой семь лет назад диагностировали рак шейки матки. «Даже после первых необычных симптомов я не стала обращаться к врачу», – продолжила она.

Женщина из Литвы узнала, что у нее рак шейки матки, когда болезнь балы уже запущена и появились тяжелые и опасные для жизни симптомы. Только после этого женщина обратилась к врачу с жалобами на плохое самочувствие, пишет 15min.

«В конце марта 2017 года меня срочно доставили в приемное отделение больницы из-за обильного кровотечения», – начинает всю историю женщина. «Признаюсь, до этого я замечала определенные симптомы в течение нескольких месяцев, хотя у меня ничего не болело и сильно не беспокоило. Поэтому я откладывала запись к врачу и не спешила обследоваться. В тот день, когда я попала на прием, я поняла, что ситуация очень серьезная», – рассказывает женщина, у которой диагностировали вторую стадию рака шейки матки.

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