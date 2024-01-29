«Я никогда не была добросовестной пациенткой, которая регулярно проверяет свое здоровье», – говорит 52-летняя женщина, у которой семь лет назад диагностировали рак шейки матки. «Даже после первых необычных симптомов я не стала обращаться к врачу», – продолжила она.
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«Я все откладывала обследование»: История женщины, у которой обнаружили рак шейки матки
Женщина из Литвы узнала, что у нее рак шейки матки, когда болезнь балы уже запущена и появились тяжелые и опасные для жизни симптомы. Только после этого женщина обратилась к врачу с жалобами на плохое самочувствие, пишет 15min.