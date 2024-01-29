ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Потап публично извинился перед Настей Каменских

«Мы все совершаем ошибки, независимо от их размера. Но когда приходит время извиниться, найти правильные слова становится сложным испытанием, как покорение гор. Признаться в своих ошибках, сказать «Извини» нелегко для всех, и это нормально. Это требует смелости и повиновения, чтобы принять на себя ответственность за свои действия.Эта борьба с извинением не является необычной. Это тяжелая реализация того, что мы не идеальны, но это отличный урок для личного роста. Помните, что извиняться это не слабость, это дает нам силу и показывает нашу способность удерживать здоровые отношения», – написал Потап.