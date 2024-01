ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Потап публично извинился перед Настей Каменских

Стоит отметить, что такой пост он сопроводил коллажем, на котором изображен он сам и собака Насти Каменских - Мими. Данный пост он добавил и в «сториз». Там он сопроводил его песней группы Blue и Элтона Джона «Sorry Seems to Be the Hardest Word», в которой мужчина извиняется перед любимой.