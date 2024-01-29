Музыканты группы «Би-2», которых несколько дней назад задержали в Таиланде, сейчас находятся в центре содержания миграционной полиции острова Пхукет. Об этом со ссылкой на сообщения группы в соцсетях пишет портал Meduza.
Группа «Би-2» все еще задержана в Таиланде – связи с ними нет
В социальной сети X музыканты пишут, что после суда их задержала миграционная полиция Таиланда и теперь они ожидают «решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране».
«Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне.
Мы знаем, что причины этого давления – наше творчество, наши взгляды, наша позиция. В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться.
Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили», – пишут музыканты.
— Би-2 🔥 (@b2band) January 28, 2024
В конце своего обращения музыканты «Би-2» сообщают, что сейчас с ними нет связи.
Портал «Медуза» пишет, что генконсул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что в Бангкок музыкантов повезут «для последующей депортации».
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, знакомый с музыкантами лично, заявил, что Соснов сам позвонил в департамент миграции и потребовал не отпускать музыкантов после выплаты штрафа, а депортировать их в Россию.
Как сообщалось, суд города Пхукет приговорил шестерых музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере 95 долларов (87 евро) с каждого за проведение концерта без разрешения.
Артисты выступили 22 января в Паттайе и 24 января в Пхукете. Агентство со ссылкой на источник в полиции отмечает, что музыканты признали свою вину. За работу в Таиланде без разрешения им также грозили депортация и внесение в черный список с запретом въезда на несколько лет.
Напомним, что группа «Би-2» активно выступает против войны в Украине. Весной 2022 года в России было отменено несколько концертов группы после того, как 28 апреля музыканты отказались выступать в Омске на фоне баннера «Za президента».
В мае 2023 года Лева Би-2 написал в Instagram, что не вернется в Россию, заявив, что «все, что вызывает сейчас путинская Россия – только омерзение и брезгливость». Через две недели Лева Би-2 был объявлен «иностранным агентом».