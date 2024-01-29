Группа «Би-2» все еще задержана в Таиланде – связи с ними нет

В социальной сети X музыканты пишут, что после суда их задержала миграционная полиция Таиланда и теперь они ожидают «решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране».

«Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне.

Мы знаем, что причины этого давления – наше творчество, наши взгляды, наша позиция. В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться.

Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили», – пишут музыканты.

В конце своего обращения музыканты «Би-2» сообщают, что сейчас с ними нет связи.

Портал «Медуза» пишет, что генконсул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что в Бангкок музыкантов повезут «для последующей депортации».

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, знакомый с музыкантами лично, заявил, что Соснов сам позвонил в департамент миграции и потребовал не отпускать музыкантов после выплаты штрафа, а депортировать их в Россию.

Как сообщалось, суд города Пхукет приговорил шестерых музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере 95 долларов (87 евро) с каждого за проведение концерта без разрешения.

Артисты выступили 22 января в Паттайе и 24 января в Пхукете. Агентство со ссылкой на источник в полиции отмечает, что музыканты признали свою вину. За работу в Таиланде без разрешения им также грозили депортация и внесение в черный список с запретом въезда на несколько лет.

Напомним, что группа «Би-2» активно выступает против войны в Украине. Весной 2022 года в России было отменено несколько концертов группы после того, как 28 апреля музыканты отказались выступать в Омске на фоне баннера «Za президента».

В мае 2023 года Лева Би-2 написал в Instagram, что не вернется в Россию, заявив, что «все, что вызывает сейчас путинская Россия – только омерзение и брезгливость». Через две недели Лева Би-2 был объявлен «иностранным агентом».